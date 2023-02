Paróquias da Grande Belém celebram a solenidade de Nossa Senhora de Lourdes neste sábado (11)

A Igreja Católica celebra neste sábado (11) o dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é considerada a padroeira dos doentes. Em louvor à santa, as paróquias da Grande Belém promovem celebrações e solenidade nas paróquias do bairro de Nazaré, em Belém, além de missas no bairro do 40 Horas e Castanheira, em Ananindeua.

Em Ananindeua

Na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no 40 Horas, a programação do sábado (11), dia da padroeira, conta com uma missa às 8h, presidida pelo pároco, padre José de Paulo Viana. Já às 18h, os fiéis seguirão em procissão pelas ruas do bairro, saindo da Área Santo Expedito (Conjunto Jardim Paraíso), com destino à igreja matriz. Na chegada haverá uma missa. A festividade se iniciou no dia 4 de fevereiro e segue até o próximo dia 12 de fevereiro. Este ano a festividade conta com o tema “Nossa Senhora de Lourdes nos conduza à fonte de água viva!”.

VEJA MAIS

Em Belém

Já na Capela Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Nazaré, em Belém, em louvor à padroeira, no sábado, haverá missas com bênção dos idosos, às 6h30, presidida pelo Cônego Antônio Beltrão, pároco da Paróquia Sant’Ana da Campina. Já às 9h, será realizada uma celebração com unção dos enfermos, presidida pelo Padre Roberto Ademir Júnior, pároco da Paróquia Santa Cruz.

Às 12h, haverá a missa dos devotos, conduzida pelo cônego Ronaldo Menezes, Vigário Episcopal da Região Santa Cruz. A missa solene será às 18h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Em seguida sairá a procissão com a Imagem de Nossa Senhora de Lourdes. A programação de homenagens à santa iniciou no dia 30 de janeiro e segue até o dia 11 de fevereiro, com o tema “Nossa Senhora de Lourdes ensina-nos a caminhar em comunhão com a Igreja Sinodal”.

Os católicos da Capela Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Castanheira, também rendem homenagens à Virgem. No dia da padroeira, os fiéis se unem em uma missa solene, às 18h, conduzida pelo pároco, Padre João Régis Teles. Em seguida a comunidade sairá em procissão luminosa. A festividade recebe o tema “Nossa Senhora de Lourdes modelo e testemunha da fé”, que iniciou no dia 2 de fevereiro e segue até o próximo sábado (11).

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)