Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças é elevada a Santuário neste sábado

A Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, no distrito de Icoaraci, em Belém, será elevada a Santuário Arquidiocesano neste sábado (24), no Dia de São João. A programação vai contar com missa solene, às 19h, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelos padres da Região de São João Batista.

De acordo com a Arquidiocese de Belém, o Santuário São João e Nossa Senhora será uma referência para a Pastoral Litúrgica e a Nova Evangelização. Terá, pelo menos, duas celebrações eucarísticas diárias, peregrinações e romarias anuais, celebrações diárias do Sacramento da Penitência, intensa oração, além da realização de simpósios temáticos e encontros de formação.

Este será o quarto dos oito Santuários que a Arquidiocese terá, um em cada Região Episcopal. Em agosto e setembro, mais quatro paróquias serão elevadas a santuários.

No dia 20 de agosto, será instalado o Santuário Nossa Senhora do Ó (Região Nossa Senhora do Ó). No dia 25 de agosto, o Santuário Santa Rita de Cássia (Região São Vicente de Paulo). Em 27 de agosto, o Santuário Nossa Senhora das Graças (Região Menino Deus). E, em setembro, encerrando com a criação do Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, em 08 de setembro (Região Coração Eucarístico de Jesus).

Santuários Arquidiocesanos

O primeiro Santuário é o de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, localizado na Região Santa Maria Goretti. Foi criado em 31 de maio de 2006, pelo então Arcebispo Dom Orani João Tempesta, e documentado em 15 de agosto de 2015, pelo atual Arcebispo, Dom Alberto Taveira Corrêa.

O Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizado na Região Episcopal Santa Cruz, é o segundo Santuário Arquidiocesano, criado em 1º de maio de 2021, por Dom Alberto Taveira Corrêa.

O Santuário São Judas Tadeu é o terceiro, criado em 26 de janeiro de 2023, na Região de Sant'Ana, por Dom Alberto Taveira Corrêa. E o quarto será o Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em 24 de junho de 2023, também por Dom Alberto Taveira Corrêa.

Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças

É a 11ª paróquia da Arquidiocese de Belém, criada em 12 de janeiro de 1935 por Dom Antônio de Almeida Lustosa, 4º Arcebispo de Belém, como Paróquia de São João Batista. Em 25 de novembro de 2002, a pedido do pároco da época, Dom Raimundo Possidônio, Dom Vicente Joaquim Zico determinou a inclusão de Nossa Senhora das Graças como co-padroeira, devido à grande devoção a Nossa Senhora no distrito de Icoaraci. É a única paróquia da Arquidiocese de Belém com dois padroeiros.

Dom Antônio de Almeida Lustosa foi o 4º Arcebispo da Arquidiocese de Belém, atuando de 1931 a 1941, e está no processo de beatificação e canonização. Hoje, 22 de junho, mais uma etapa do processo foi realizada. A próxima etapa é a emissão do Decreto Pontifício pelo Papa Francisco, declarando o reconhecimento do milagre e reconhecendo Dom Lustosa como "Santo".

Região Episcopal São João Batista

A Região de São João Batista foi criada pelo 8º Arcebispo de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico, em 09 de novembro de 1999, sendo desmembrada da Região Santa Cruz.

A região conta com um Vigário Episcopal, o padre Adalberto Brandão, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e possui o Santuário, além de mais 12 paróquias: Área Missionária São Vicente de Paulo, Divina Misericórdia, Jesus Bom Samaritano, Nossa Senhora da Imaculada Conceição - Outeiro, Nossa Senhora de Fátima - Icoaraci, Nossa Senhora do Livramento, Santa Teresa de Calcutá, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco das Ilhas - Cotijuba, São Francisco de Assis - Icoaraci, São Francisco de Assis - Tapanã e São José esposo de Maria - Outeiro.