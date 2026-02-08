Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem Baile de Carnaval para crianças

Como resgate dos tradicionais eventos carnavalescos de salão em Belém, em décadas anteriores, o bairro do Telégrafo sediou neste domingo (8) pela manhã o Baile de Carnaval Infantial do Encontro de Casais com Cristo (ECC) Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Crianças com fantasias variadas se divertiram a valer, na companhia dos pais, no Salão Paroquial São Geraldo Magela, ao som de marchinhas carnavalescas e ainda degustando de lanches e refeições no local. "Eu estou adorando estar aqui. Eu sou muito devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e, então, estar aqui é muito legal", declarou a pequena estudante Thaila Damasceno, de 9 anos de idade, pela primeira vez no evento e ao lado dos pais Douglas e Hellen Damasceno.

Thaila se divertiu com as primas Letícia Galvão, de 9 anos, e Aline Favacho, também com 9 anos de idade. Elas brincaram com outras crianças sob a coordenação da animadora Edna Costa no salão. As meninas contaram com o apoio dos pais e familiares na maquiagem e preparação das fantasias das Meninas Superpoderosas.

Primas Thaila, Aline e Letícia se divertiram no evento destinado às famílias no bairro do Telégrafo (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"Esse evento proporciona a aproximação das pessoas com a Igreja, e Carnaval é cultura. Ela gosta muito dessa parte relacionada à cultura, à arte, bem como de estar na Igreja, da Festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, aproveitamos todos este momento", declarou Hellen Damasceno, mãe da Thaila.

Em família

A doação ao próximo é a principal motivação para o Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro promover o Baile de Carnaval Infantil, como disse a pedagoga Ariana Favacho, ao lado do marido Everton Favacho, operador de logística, casal coordenador do evento. "O ECC é uma virada de chave na vida dos casais, ou seja, existe o casamento antes e o depois do ECC, isso porque as pessoas fortalecem a sua fé em Deus e passam a conviver com maior harmonia e focados no bem-estar da família em todos os sentidos. E esse baile, então, serve para fortalecer a família, a união, a vida espiritual", destacou.

Everton Favacho detalhou que o baile contribui com a captação de recursos financeiros para a realização do ECC, evento anual da paróquia. Este ano, o Encontro de Casais com Cristo será realizado de 18 a 20 de setembro. O baile deste domingo (8) contou com gincana e outras brincadeiras para a criançada, atuação de animadores, um bingo, apresentação do Grupo de Carimbó do Natinho, sorteio de brindes e ainda um serviço de comidas típicas.

Everton e Ariana Favacho: confraternização em família (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Tão logo terminou a missa matinal das crianças, meninos e meninas começaram a chegar para o baile. De mãos dadas com os pais, eles observaram os balões decorativos e ouviram as marchinhas de Carnaval. Muitas crianças antes de o baile começar aproveitarm para brincar em um pula-pula. Depois, foi a vez de entrar nessa folia saudável, com direito a integrar um trenzinho bem animado, com todo mundo sorrindo.

O baile já é um evento tradicional na paróquia. Por isso, a cada momento chegavam crianças de várias idades, devidamente fantasiadas, para participar das brincadeiras. Quem não tinha fantasia também se divertiu no baile. Até porque quem estava vestido de Supermam, Mulher Maravilha, Branca de Neve, Minnie, Meninas Superpoderosas e outros personagens interagiu muito bem com todo mundo, incluindo outras crianças e também os papais e mamães nas mesas do salão.