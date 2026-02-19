Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Paróquia de São Miguel, na Cremação, está com inscrições abertas para o Casamento Comunitário

As inscrições poderão ser feitas até o dia 1º de setembro de 2026, exclusivamente na secretaria da paróquia

O Liberal
fonte

A Paróquia de São Miguel Arcanjo, localizada na Avenida Alcindo Cacela, nº 2984, bairro da Cremação. (Divulgação/Paróquia São Miguel)

A Paróquia de São Miguel Arcanjo, localizada na Avenida Alcindo Cacela, nº 2984, bairro da Cremação, está com inscrições abertas para o Casamento Comunitário. As inscrições poderão ser feitas até o dia 1º de setembro de 2026, exclusivamente na secretaria da paróquia. A cerimônia ocorrerá no dia 13 de novembro de 2026. A realização é da Pastoral Familiar.

A expectativa é que aproximadamente 20 casais participem do Casamento Comunitário da Paróquia São Miguel neste ano. O projeto é destinado a casais que vivenciam uma união conjugal irregular perante a igreja, ou seja, que ainda não receberam o sacramento do matrimônio. 

Após a inscrição, a Pastoral Familiar entrará em contato com os casais e deve marcar visitas domiciliares, proporcionando um acompanhamento mais próximo e acolhedor. Os casais inscritos também deverão participar de formações periódicas até a data do matrimônio, de acordo com o cronograma da paróquia.

A Pastoral Familiar ressalta que as inscrições são gratuitas, mas os casais que puderem colaborar, estão convidados a realizar uma doação no valor de R$ 100, que será destinada às obras sociais realizadas pela paróquia. Essa contribuição ajudará a manter as ações sociais da Igreja, que atuam em diversas frentes de apoio à comunidade.

Documentos necessários

  • Certidão de batismo atualizada para fins matrimoniais (original);
  • Certidão de nascimento (cópia);
  • Certidão de óbito (caso de viuvez);
  • Comprovante de residência (cópia);
  • RG e CPF (cópias);
  • Certificado de EPVM (Curso de Noivos);
  • Habilitação para o Casamento Civil fornecido pelo Cartório, se com efeito civil. Caso contrário, ver dispensa;
  • Relação das testemunhas (um casal). Ver na Secretaria;
  • Se for solteiro, cópia do RG, se casado, cópia da certidão de casamento.

Serviço:

  • Data do casamento: 13 de novembro de 2026
  • Inscrições até: 1º de setembro de 2026
  • Onde realizar a inscrição: Secretaria Paroquial (Avenida Alcindo Cacela, nº 2984 - Cremação)
  • Valor da doação (opcional): R$ 100,00 (destinado às obras sociais da paróquia)

Para mais informações, os interessados podem procurar a secretaria da paróquia ou entrar em contato com a Pastoral Familiar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

casamento comunitário

paróquia são miguel

cremação

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM BELÉM

GREVE

Técnicos-administrativos da UFPA, Unifesspa e Ufopa aprovam greve a partir do dia 23

Servidores aguardam resultado final das assembleias gerais em todo o Brasil 

16.02.26 19h34

BELÉM

Belém ganha jardins de chuva para ajudar a resolver alagamentos; entenda como vão funcionar

Iniciativa consiste em instalar pequenos espaços verdes e usá-los como aliados estratégicos no controle da água, absorvendo a chuva de forma inteligente e sustentável

19.02.26 14h10

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

RADARES

Belém tem 90 equipamentos para fiscalização e monitoramento do trânsito; veja onde

"A fiscalização de velocidade é 24 horas por dia", diz o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Isaías Reis

18.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda