Paróquia de São Miguel, na Cremação, está com inscrições abertas para o Casamento Comunitário

A Paróquia de São Miguel Arcanjo, localizada na Avenida Alcindo Cacela, nº 2984, bairro da Cremação, está com inscrições abertas para o Casamento Comunitário. As inscrições poderão ser feitas até o dia 1º de setembro de 2026, exclusivamente na secretaria da paróquia. A cerimônia ocorrerá no dia 13 de novembro de 2026. A realização é da Pastoral Familiar.

A expectativa é que aproximadamente 20 casais participem do Casamento Comunitário da Paróquia São Miguel neste ano. O projeto é destinado a casais que vivenciam uma união conjugal irregular perante a igreja, ou seja, que ainda não receberam o sacramento do matrimônio.

Após a inscrição, a Pastoral Familiar entrará em contato com os casais e deve marcar visitas domiciliares, proporcionando um acompanhamento mais próximo e acolhedor. Os casais inscritos também deverão participar de formações periódicas até a data do matrimônio, de acordo com o cronograma da paróquia.

A Pastoral Familiar ressalta que as inscrições são gratuitas, mas os casais que puderem colaborar, estão convidados a realizar uma doação no valor de R$ 100, que será destinada às obras sociais realizadas pela paróquia. Essa contribuição ajudará a manter as ações sociais da Igreja, que atuam em diversas frentes de apoio à comunidade.

Documentos necessários

Certidão de batismo atualizada para fins matrimoniais (original);

Certidão de nascimento (cópia);

Certidão de óbito (caso de viuvez);

Comprovante de residência (cópia);

RG e CPF (cópias);

Certificado de EPVM (Curso de Noivos);

Habilitação para o Casamento Civil fornecido pelo Cartório, se com efeito civil. Caso contrário, ver dispensa;

Relação das testemunhas (um casal). Ver na Secretaria;

Se for solteiro, cópia do RG, se casado, cópia da certidão de casamento.

Serviço:

Data do casamento: 13 de novembro de 2026

Inscrições até: 1º de setembro de 2026

Onde realizar a inscrição: Secretaria Paroquial (Avenida Alcindo Cacela, nº 2984 - Cremação)

Valor da doação (opcional): R$ 100,00 (destinado às obras sociais da paróquia)

Para mais informações, os interessados podem procurar a secretaria da paróquia ou entrar em contato com a Pastoral Familiar.