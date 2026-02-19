Paróquia de São Miguel, na Cremação, está com inscrições abertas para o Casamento Comunitário
As inscrições poderão ser feitas até o dia 1º de setembro de 2026, exclusivamente na secretaria da paróquia
A Paróquia de São Miguel Arcanjo, localizada na Avenida Alcindo Cacela, nº 2984, bairro da Cremação, está com inscrições abertas para o Casamento Comunitário. As inscrições poderão ser feitas até o dia 1º de setembro de 2026, exclusivamente na secretaria da paróquia. A cerimônia ocorrerá no dia 13 de novembro de 2026. A realização é da Pastoral Familiar.
A expectativa é que aproximadamente 20 casais participem do Casamento Comunitário da Paróquia São Miguel neste ano. O projeto é destinado a casais que vivenciam uma união conjugal irregular perante a igreja, ou seja, que ainda não receberam o sacramento do matrimônio.
Após a inscrição, a Pastoral Familiar entrará em contato com os casais e deve marcar visitas domiciliares, proporcionando um acompanhamento mais próximo e acolhedor. Os casais inscritos também deverão participar de formações periódicas até a data do matrimônio, de acordo com o cronograma da paróquia.
A Pastoral Familiar ressalta que as inscrições são gratuitas, mas os casais que puderem colaborar, estão convidados a realizar uma doação no valor de R$ 100, que será destinada às obras sociais realizadas pela paróquia. Essa contribuição ajudará a manter as ações sociais da Igreja, que atuam em diversas frentes de apoio à comunidade.
Documentos necessários
- Certidão de batismo atualizada para fins matrimoniais (original);
- Certidão de nascimento (cópia);
- Certidão de óbito (caso de viuvez);
- Comprovante de residência (cópia);
- RG e CPF (cópias);
- Certificado de EPVM (Curso de Noivos);
- Habilitação para o Casamento Civil fornecido pelo Cartório, se com efeito civil. Caso contrário, ver dispensa;
- Relação das testemunhas (um casal). Ver na Secretaria;
- Se for solteiro, cópia do RG, se casado, cópia da certidão de casamento.
Serviço:
- Data do casamento: 13 de novembro de 2026
- Inscrições até: 1º de setembro de 2026
- Onde realizar a inscrição: Secretaria Paroquial (Avenida Alcindo Cacela, nº 2984 - Cremação)
- Valor da doação (opcional): R$ 100,00 (destinado às obras sociais da paróquia)
Para mais informações, os interessados podem procurar a secretaria da paróquia ou entrar em contato com a Pastoral Familiar.
