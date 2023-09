Paróquia da Santa Cruz realiza, em Belém, Festividade da Exaltação da Santa Cruz 2023

A Paróquia da Santa Cruz, da Arquidiocese de Belém, realiza a Festividade da Exaltação da Santa Cruz - 2023. O tema deste ano é “Pela Santa Cruz sigamos ao Senhor com os corações ardentes e pés a caminho”. A festividade será realizada de 10 a 17 deste mês de setembro. O local das celebrações e dos festejos é a Igreja Matriz, localizada na avenida Almirante Barroso, n° 1.743, no bairro do Marco.

A descrição do cartaz da festividade é a seguinte: “A Cruz é o mistério da nossa fé. O que antes era um símbolo de maldição a partir de Cristo tornou-se símbolo de salvação, sinal da fé católica. Os anjos apresentam a Cruz como o mistério que se faz presente em cada realidade vocacional - ou seja, todos são chamados a vivenciar o mistério da Cruz do Senhor”. O pároco da Paróquia da Santa Cruz é o padre Roberto Ademir Melgar Henriques Junior.

Confira a programação

09/09/23

15h:00 - Tarde Alegre – com bindo solidário, mais de 50 prêmios.

10/09/23 (Domingo)

7h:00 – Santa Missa

9h:00 – Santa Missa

11h:00 – Santa Missa

18h:30 – Santa Missa Solene de Abertura da Festividade da EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ

11/09/23 (Segunda-feira)

18h:00 – Oração do Terço

18h:30 – Ato de Devoção

19h:00 – Santa Missa

12/09/23 (Terça-feira)

18h:00 – Oração do Terço

18h:30 – Ato de Devoção

19h:00 – Santa Missa

13/09/23 (Quarta-feira)

18h:00 – Oração do Terço

18h:30 – Ato de Devoção

19h:00 – Santa Missa

14/09/23 – (Quinta-feira) - Dia da Exaltação da Santa Cruz

18h:00 – Procissão pelas ruas do entorno da Igreja Matriz

19h:00 – Santa Missa solene - O presidente da celebração será Dom Alberto Taveira Corrêa – Arcebispo Metropolitano de Belém.

20h:00 – Jantar da Festividade

15/09/23 (Sexta-feira)

18h:00 – Oração do Terço

18h:30 – Ato de Devoção

19h:00 – Santa Missa – Presidente da celebração – Dom Antônio de Assis – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

16/09/23 (Sábado)

08h:30 – Santa Missa dos Enfermos

18h:00 – Oração do Terço

18h:00 – Ato de Devoção

19h:00 – Santa Missa

17/09/2023 (Domingo)

07h:00 – Santa Missa

08h:00 – Café da Manhã da Festividade

09h:00 – Santa Missa

11h:00 – Santa Missa

18h:30 – Santa Missa Solene de Encerramento da Festividade da Exaltação da Santa Cruz.

OBS: Em todos os dias da Festividade, com exceção do dia 14/09, haverá a venda de lanches das 18 às 21 horas, produzidos pelas pastorais, movimentos e serviços da Paróquia.

História da Festividade

A festa de Exaltação da Santa Cruz nasceu em Jerusalém, em 13 de setembro de 335, no aniversário da dedicação das duas igrejas construídas por Constantino, uma sobre o Gólgota (ad Martyrium) e a outra perto do Santo Sepulcro (Ressurreição), após a descoberta das relíquias da cruz por Helena, a mãe do imperador. A cruz, instrumento da mais terrível das torturas, em 320, Constantino a proibiu de ser utilizada.

Em 614, Cosroes II, rei dos Persas, travou uma guerra contra os romanos. Depois de derrotar Jerusalém, levou consigo, entre os diversos tesouros, também a Cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com Cosroes, que não aceitou. Diante da sua negação, entrou em guerra com ele e venceu, perto de Nínive, e pediu a restituição da Cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Neste dia da Exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da Cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na Cruz.

O Evangelho, que a liturgia nos propõe na festa da Exaltação da Santa Cruz, diz que Deus pretende construir uma relação de amor com cada um de nós; Ele se oferece na pessoa do seu Filho Jesus, pregado na Cruz.