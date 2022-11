Parcerias atestam relevância e qualidade dos conteúdos do Grupo Liberal

O Liberal é o único veículo de comunicação no Pará a ter projetos aprovados pelo Youtube, pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional do Editores de Revistas (Aner). O programa é uma iniciativa desenvolvida com apoio do Meta Journalism Project, da Meta - empresa proprietária de redes como o Facebook, Whats App e Instagram -, e colaboração do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, na sigla em inglês).

O projeto Jogo Limpo, em parceria com o Youtube Brasil, por exemplo, possui o intuito de gerar conteúdos que tenham como princípio a qualidade de apuração nas eleições de 2022. No Grupo Liberal, ele deu origem ao Amazônia Check, projeto que checou ao longo da campanha eleitoral as informações dadas pelos candidatos à Presidência da República sobre a Amazônia Legal. A equipe de checagem monitorou as entrevistas, debates e pronunciamentos dos candidatos enquanto ouvia instituições e pesquisadores da Amazônia para fazer a análise das afirmações dos candidatos à presidência em relação à região. Todo o conteúdo gerado foi publicado nas redes sociais do Grupo Liberal, para que os leitores e seguidores pudessem saber o que era verdade ou não nas falas dos candidatos.

"Mais que um produto de notícia, o Amazônia Check é uma expressão tangível do local de fala do jornalismo amazônico na apuração responsável de informações sobre a região. Além disso, ajudou a posicionar o oliberal.com como ponto focal de notícias checadas sobre uma das regiões mais importantes do mundo", disse Carlos Fellip, editor executivo de O Liberal.

Para Daniel Nardin, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, abordar questões da Amazônia a partir do olhar de quem mora na região, ouvir e dar voz a pessoas da região Amazônica foi fundamental para a escolha dos projetos.



"Ter um lugar de fala muito claro e preciso sobre a região, e falar sobre a Amazônia sendo um veículo da Amazônia, nos credenciou a conseguir essas parcerias que são muito importantes e que tiveram uma boa repercussão não só de conteúdo, mas de audiência e especialmente de relevância junto a diferentes instituições, sendo que algumas delas são muito fortes e importantes, como é o caso da Meta e do Youtube", avalia.

O projeto de transformação digital da Meta (Facebook) selecionou 25 jornais e revistas do Brasil inteiro, incluindo oliberal.com, que foi o único veículo de comunicação do Pará na lista. "Não só temos história como somos consolidados e estamos numa fase de pleno crescimento na área digital. Temos na produção do conteúdo um foco local, mas com uma linguagem universal", complementou Nardin.