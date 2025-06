Parceria entre Baiúca Bar e Cerveja Caribeña arrecada mais de 120 quilos de ração para animais

Entre os dias 9 de maio e 8 de junho, o Baiúca Bar, em parceria com a cervejaria paraense Caribeña, promoveu uma campanha solidária com foco na proteção de cães e gatos abandonados em Belém. A ação ocorreu no Baiúca, localizado, no bairro do Umarizal, e ofereceu promoções e brindes exclusivos aos clientes que, ao consumir, também contribuíam com a causa animal. Na tarde desta quarta-feira (11), os representantes da campanha foram até ao abrigo de dona Dilma dos Santos para fazer a entrega de 50 kg de ração para os animais do abrigo.

A iniciativa, inédita para ambos os estabelecimentos, resultou na arrecadação de doze sacas de ração, totalizando 120 quilos, além de doações de areia, medicamentos e outros suprimentos veterinários, encaminhados a dois abrigos da cidade.

Um dos beneficiados foi o abrigo mantido há 35 anos por Dilma Lúcia Nego dos Santos, de 63 anos. Localizado na área do Outeiro, o espaço abriga atualmente cerca de 85 gatos e 35 cães. "Começou com a minha mãe, há mais de três décadas. Hoje, continuamos acolhendo muitos animais abandonados, principalmente depois da construção da ponte, quando aumentou o número de abandonos por aqui", relata dona Dilma. Segundo ela, a pandemia também impactou as doações recebidas, especialmente de produtos de limpeza e medicamentos, tornando ações como essa ainda mais essenciais.

Gabriela Veloso, sócia-proprietária do Baiúca Bar, destacou a importância do engajamento coletivo. “Sabemos que os abrigos e os animais precisam de ajuda. É uma questão de saúde pública que todos podemos apoiar. Por isso, essa foi a nossa primeira campanha, mas certamente não é a última em prol da causa animal”, afirma.

Thales Cardoso, que atua no marketing da Caribeña, explicou que a campanha marca o início de um compromisso social mais amplo. “Foi nossa primeira ação de responsabilidade social e ficamos muito felizes com o resultado. Como uma cervejaria paraense, entendemos que nosso papel vai além dos bares e envolve também a sociedade”, destaca Thales.

Diante dos bons resultados, tanto o Baiúca quanto a Caribeña já estudam novas edições da campanha para o futuro, ampliando o apoio a abrigos e promovendo a conscientização sobre o abandono de animais na capital paraense.