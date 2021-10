Parceria entre a Santa Casa e Equatorial irá arrecadar frascos utilizados para doação de leite materno

Com o objetivo de arrecadar frascos que comportam leite materno doado, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) e a Equatorial Energia assinaram, nesta segunda-feira (18), um termo inédito de cooperação técnica. Participaram do evento representantes da Santa Casa da Misericórdia e agentes operacionais da Equatorial. A primeira entrega de frascos ao Banco de Leite está prevista para daqui a no máximo um mês.

“O leite humano é nosso ‘líquido-ouro’ e a doação de frascos possibilita uma dinâmica segura. Quanto mais aumentarmos nosso estoque, mais salvaremos vidas”, explica a diretora de planejamento estratégico da Santa Casa, enfermeira Walda Cleoma Valente.

O sistema de arrecadação dos frascos será feito a partir do apoio de duas cooperativas de catadores de lixo, de quatro postos de coleta em Belém, de dois postos de coleta em Ananindeua e de um posto itinerante de coleta. Serão coletados potes de vidro com tampas de plástico.

Os potes coletados são uma das principais ferramentas para que mulheres que estejam amamentando possam doar leite sem sair de casa e sem precisar de ajuda na ordenha. Os potes também atendem às mães que alimentam filhos os quais, por motivos clínicos diversos, ainda não se encontram em condição de mamar diretamente nos seios. A doação de leite materno é fundamental para a sobrevivência e recuperação de bebês prematuros e de baixo peso internados no Hospital.

“Vamos orientar o cliente da Equatorial sobre a importância da ação social, considerando que também será uma forma vantajosa de descarte de vidro”, destaca Lucélia Cruz, representante da Equatorial e supervisora de campo do projeto E+ Reciclagem.

Segundo a gerente do Banco de Leite Humano (BLH), nutricionista Cynara Souza, a meta ideal de arrecadação seria de pelo menos 250 frascos por mês: “Cada frasco de pelo menos 100 ml chega a prover a necessidade diária de dez bebês”, estima.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)