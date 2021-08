Parauapebas tem o primeiro Centro Especializado de Atendimento a Covid-19 do Brasil

Parauapebas, sudeste paraense, recebeu na sexta-feira (6) o primeiro Centro Especializado de Atendimento de Covid-19 do Brasil. O Centro irá funcionar em um anexo do Hospital Municipal de Parauapebas e conta com 28 leitos clínicos e 30 leitos de UTI. A unidade será a primeira exclusiva de atendimento à doença no Pará e, atenderá pacientes de todos os municípios da região. A Sespa informou que o Centro de atendimento para Covid-19 inicia suas atividades a partir da próxima quarta-feira (11).

“Hoje iniciamos uma nova etapa no enfrentamento à Covid-19 no Estado. Este é o primeiro centro de tratamento especializado da doença no Pará e, também, no Brasil, portanto hoje, fruto de uma parceria com a prefeitura de Parauapebas, estamos permitindo iniciar essa nova etapa para tratamento de pacientes. Com isso, passaremos a deslocar os pacientes que estão nos hospitais regionais do sudeste paraense para que nós possamos centralizar os atendimentos nessa estrutura e permitir que os hospitais regionais retornem à normalidade dos atendimentos”, disse o Governador do Estado, Helder Barbalho, com informações da assessoria de comunicação.

“Um centro especializado será de fundamental importância, pois ele atenderá os casos de Covid-19, então o foco maior será cuidar dos pacientes com essa doença, e vamos poder dar atenção especial a esses pacientes. Sabemos que a covid-19 trouxe tantas dores e sofrimentos para o Pará, Brasil e Mundo, então é um ganho importante para cidade”, pontuou o médico Gilliard Machado.

O Centro Especializado de Covid-19 foi equipado pelo Governo do Estado e terá gestão estadual por meio de Organização Social de Saúde. Também estão sendo planejados Centros semelhantes para as cidades de Belém e Conceição do Araguaia.

Com informações da Agência Pará