Paralisação de rodoviários da São Luiz deixa quase 10 mil sem ônibus

Rodoviários da empresa São Luiz paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira (12). Com isso, as linhas Canudos - Praça Amazonas II (Tucunduba) e Canudos - Presidente Vargas deixam de circular, deixando cerca de 10 mil usuários sem transporte nos bairros de Canudos, Terra Firme e parte do Guamá.

Luciano Barros, diretor de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), informa que os quase 60 funcionários da empresa demandam regularização de pagamentos. Há salários, férias e outros benefícios e direitos trabalhistas em atraso. A expectativa é de uma negociação ainda nesta terça.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a empresa e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).

Outras empresas vão suprir a demanda dos passageiros, diz a Semob

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que "...em relação à paralisação da empresa São Luis, as pautas apresentadas referem-se a questões trabalhistas que dizem respeito à relação empregador e empregado, e são diretamente acompanhadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e dos respectivos Sindicato dos Rodoviários. Sensível ao pleito, a Semob acompanha o caso para assegurar que a empresa garanta o pronto restabelecimento da prestação do serviço".

"A empresa vem sendo autuada pela Semob até que sejam normalizados os serviços oferecidos à população. Para não deixar os usuários do transporte público desassistidos, a Semob determinou que as empresas São José e Rio Guamá, que dispõem de linhas com itinerários sobrepostos aos da São Luis, também reforcem suas frotas enquanto durar a paralisação", diz a nota da Semob.