Paraenses viralizam com ‘Baile da Saudade’ em valsa de casamento; vídeo

O casal paraense Priscila e Maurício decidiu surpreender os convidados durante a tradicional valsa de casamento. Na cerimônia realizada este ano, os dois, frequentadores assíduos de Bailes da Saudade, dançaram ao som do brega “Estava escrito", do cantor Paulo Márcio, e viralizaram nas redes sociais.

VEJA MAIS

Juntos há seis anos e casados desde junho, mês especial para os dois, eles ficaram surpresos com a repercussão do vídeo nas redes sociais. “Nós não esperávamos, postei o vídeo em minha conta do Instagram apenas para deixar a lembrança marcada e ficamos muito felizes ao ver toda repercussão e comentários positivos das pessoas”, pontua a paraense.

Priscila e Maurício se conhecem há mais de 20 anos e o encontro ocorreu ainda na adolescência, durante o período junino, quando ambos dançavam em quadrilhas da cidade.

Em entrevista ao Oliberal, a esteticista disse que o brega paraense é presente na vida dela e de Maurício. No caso de Priscila, foi o pai apresentou o ritmo, o que a fez futuramente começar a frequentar os tradicionais bailes da saudade ao lado de Maurício.

“Meu pai sempre foi fã do Rubi [aparelhagem paraense]. Lembro que ele me levava, então eu comecei a frequentar as festas de baile da saudade com meu esposo e daí vieram as danças. Quando decidimos casar, resolvemos fazer uma valsa com a 'nossa cara', que era um baile da saudade, um grande amigo meu, Douglas, pesquisou essa música maravilhosa ‘Estava escrito- Paulo Márcio’ e a dançamos no nosso casamento”, relembra.