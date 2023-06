Escritor paraense lança livro sobre a história do brega paraense

O cantor, compositor e escritor paraense Júnior Neves se prepara para o lançamento do seu E-book “As Décadas do Brega Paraense”, em que faz um passeio pela história do brega paraense desde a década de 70 até os dias atuais. Visando transformar futuramente a obra em um filme-documentário, o escritor se baseou em pesquisas e vivências para contar a história do principal gênero musical da região.

O objetivo do documentário é fazer um registro importante de vidas dedicadas à música e dos sonhos dos cantores, homenageando aqueles que já faleceram e valorizando o legado deixado por eles. O texto também enfatiza a música Brega produzida no Pará, como um gênero brasileiro e destaca sua relevância econômica e social para os artistas e suas famílias.

Segundo o escritor, a ideia do livro surgiu após a percepção da necessidade de contar uma história mais profunda sobre as raízes desse gênero musical, que encanta os paraenses. “Eu percebi a necessidade de contar a história desde o início, em respeito aos cantores que começaram tudo, dedicaram suas vidas ao ritmo, aos fãs do brega e me veio a vontade de registrar a verdadeira história, para as gerações futuras”, explicou.

Júnior ressaltou ainda que os leitores podem esperar uma viagem nas curiosidades, informações inéditas e precisas, pesquisas sobre a indústria fonográfica do Pará, além de relembrar os programas de calouros como o 'Clube Do Garoto'. “Os admiradores poderão ler histórias de seus ídolos através de releases enviados pelos próprios artistas”, destacou. “Foram mais três anos nessa produção e mesmo com 34 anos de carreira, me emocionei muito a cada descoberta, a cada pesquisa”.

O escritor destacou a ajuda essencial da editoração eletrônica do e-book, feito pelo Web Designer, José Roberto, do site Brega Pop. “Conheço todos os cantores que estão descritos no livro e sei da história real de cada um”, revelou, afirmando ainda que esse foi um grande diferencial para o sucesso do projeto.

Ao ser questionado sobre a importância do livro para se manter viva a cultura parense, Júnior declarou a enorme satisfação de escrever e respeitar os artistas que começaram essa história. “São quase 200 cantores e quase 100 bandas registradas no livro, ou seja, é um grande e profundo registro da história do brega, um gênero musical que veio da periferia e ganhou o Brasil e parte do exterior e hoje pertence a todas as classes sociais”, concluiu o escritor.

Tarcísio Costa Neves Junior, ou, Júnior Neves é cantor, compositor e escritor paraense. A primeira parte escrita da obra foi classificada como “Do Brega Pop Ao Calypso” sobre os anos 90. Já a segunda parte, foi escrita sobre as décadas de 70, 80, 90 gerando o resultado final que será lançado em E-book de forma gratuita para que todos possam acessar sobre o conhecimento do brega paraense.

