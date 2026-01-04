Paraenses movimentam Praça da República no primeiro domingo de 2026

A Praça da República foi o ponto de lazer escolhido por muitas famílias de Belém para passar o primeiro domingo de 2026. Neste 04 de janeiro, o local foi movimentado pela reunião de amigos, confraternizações e vendas aquecidas dos comerciantes locais.

Conhecida por ser um importante ponto histórico e cultural da capital, a Praça atraiu muitos trabalhadores na manhã de domingo, que decidiram sair de casa para curtir parte das férias ao ar livre. É o caso da jornalista Ageise Navarro, que aproveitou momentos de lazer com o namorado e a enteada.

VEJA MAIS:

“O primeiro domingo de 2026 já é até uma meta fazer um passeio aqui, é uma oportunidade de trazer crianças pra praça, já tira um pouquinho das telas, já aproveita esse período de férias, que é o período que eles e a gente têm de recesso, e vem fazer um domingo diferente, aproveitar que é início do ano, aí já vem nessa oportunidade do contato com a natureza, e o quanto isso é importante pra nós, até mesmo pra questão da nossa saúde mental, pro nosso final de semana ser um pouco mais diferente do que ficar somente dentro de casa, mas também aproveitar o que Belém pode proporcionar nesse primeiro período do ano. Então já era uma meta, ano passado a gente não conseguiu fazer e nesse ano, no primeiro final de semana, aproveitamos pra tomar um café diferente aqui na Praça”, disse a comunicadora.

Ageise Navarro se divertiu ao ar livre com a enteada e o namorado (Foto: Cláudio Pinheiro)

Já a dona de casa Thayssa Evelyn quis aproveitar o primeiro domingo do ano na companhia de amigas do círculo da igreja, que enxergam a Praça da República como um local de conexão com Deus.

“A gente teve esse plano de ter um momento com Deus, de conexão, e a gente não foi pra praia, então queria pegar um lugar mais tranquilo, um lugar bem mais legal pra gente ter uma comunhão com Deus e com minhas amigas, com a minha líder também, ela que programou pra gente estar aqui nesse lugar maravilhoso, neste 2026, que venha ser de bênçãos nas nossas vidas. Então a gente escolheu a Praça da República porque é o nosso ponto turístico, e eu acho bom sair de casa, não ficar deitado na cama, num domingo desse maravilhoso, porque Jesus deu pra gente esse ar lindo maravilhoso, então decidimos sair da nossa cama e vir pra cá”, explicou a dona de casa.

Thayssa Evelyn (esquerda) decidiu sair de casa e passear com as amigas da igreja (Foto: Cláudio Pinheiro)

Além de famílias e amigos, a Praça da República também atraiu grupos de trabalhadores que decidiram realizar confraternizações de Ano-Novo ao ar livre. Fernanda Rebelo, chefe de equipe, organizou um piquenique junto com seus colaboradores para celebrar 2026 de um jeito inovador.

“Hoje a gente tá fazendo a nossa confraternização, então a equipe pensou em algo diferente, e veio à minha mente o ar livre, natureza, lugar aconchegante, um estilo piquenique, e claro, de imediato pensei na Praça da República, por nos proporcionar tudo isso. Então aqui a gente tá reunido, estamos fazendo um momento de gratidão. Acho que a praça é um lugar de conexão, família, relação de amigos, aqui é uma equipe de trabalho, mas pra gente fazer bem o nosso trabalho, a gente precisa estar conectado um ao outro, então nada melhor do que buscar isso nesse ambiente que nos traz todo esse acolhimento e aconchego”, ressaltou a supervisora de atendimento.

Fernanda Rebelo e sua equipe de trabalho realizaram a confraternização de 2026 na Praça da República (Foto: Cláudio Pinheiro)

A movimentação do público na Praça gerou entusiasmo nos comerciantes locais, que desde cedo já ofereciam produtos dos mais variados tipos.

João Queiroz trabalha há 10 anos com acessórios de madeira, um artesanato passado de geração em geração. Ele salienta que as expectativas para as vendas em 2026 são muito boas.

“Pra mim, todos os anos na época de janeiro são bons, e a gente tá esperando bem nessa época do ano, porque, querendo ou não, a movimentação da COP 30 já ajudou bastante a trazer público aqui pra capital, e a gente espera mais movimentação não só das pessoas locais, mas também de outras pessoas de outros estados vindo pra cá. Estamos elaborando novos produtos, com essa pegada mais regional, pra chamar a atenção da galera que vem de fora”, comentou o artesão.

João Queiroz prevê um ano próspero de vendas na Praça da República (Foto: Cláudio Pinheiro)