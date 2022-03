Paraense é primeira latino-americana premiada no Mulheres Líderes

A dra. Ane Auxiliadora Costa Alencar, nascida em Belém do Pará, diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental (IPAM) e com atuação na plataforma MapBiomas, acaba de se tornar a primeira pesquisadora latino-americana a ser premiada pelo 2022 Leading Women in Machine Learning for Earth Observation - em português, Mulheres Líderes em Aprendizado de Máquina para Observação da Terra em 2022 -, organizado pela Fundação Radiant Earth. A premiação se deu no Dia Internacional da Mulher a essa especialista em fogo nos biomas Amazônia e Cerrado.

Ane comemora a conquista. “Me sinto muito honrada em receber esse reconhecimento. Isso é fruto de um trabalho bem importante que temos conduzido ao longo dos anos, estudando o padrão dos incêndios florestais na Amazônia e mais recentemente na rede Mapbiomas”, afirma. Ela coordena as plataformas MapBiomas para o bioma Cerrado e o MapBiomas Fogo. Em rede com instituições, universidades e empresas de tecnologia do Brasil e do mundo, o MapBiomas é uma iniciativa pioneira que usa dados de satélite para revelar as principais mudanças de uso da terra no país.

Ane Alencar é graduada em Geografia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), tem mestrado em Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográfica pela Universidade de Boston e doutorado em Recursos Florestais e Conservação pela Universidade da Flórida, ambas nos Estados Unidos. Há mais de duas décadas, a pesquisadora tem como foco entender os impactos das mudanças climáticas e da fragmentação florestal causadas pelo desmatamento e pela a ocorrência e aumento dos incêndios florestais na Amazônia brasileira e no Cerrado.

Um destaque na premiação é o conceito de “Cicatrizes do Fogo”, criado por Ane Alencar em 1996 ao definir áreas afetadas por incêndios florestais na Amazônia nas imagens de satélite impressas. “Sua descoberta inovadora e mapeamento do fogo na Amazônia”, cita a Radiant Earth, levaram à criação da plataforma MapBiomas Fogo, sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento com imagens de alta resolução para mapeamento anual das cicatrizes de fogo no Brasil a partir de 1985.

Subsídio

No IPAM, a diretora coordena iniciativas de desenvolvimento de sistemas de monitoramento de estoque e de perda de carbono florestal e de desmatamento a fim de subsidiar discussões a respeito de políticas públicas que fomentem a redução de emissões por desmatamento e por degradação florestal.

Foram também selecionadas pesquisadoras da Austrália, Estados Unidos, Nepal, Rússia, Taiwan e Quênia. Eles têm contribuições científicas com impacto global no melhoramento do uso de aprendizado de máquina para observação do planeta e sensoriamento remoto. “Por essa razão, celebramos as mulheres na vanguarda do ML4EO [Machine Learning for Earth Observation]: aquelas que estão jogando luz em nossos padrões e nos ajudando a tomar decisões baseadas em dados”, ressalta a fundação organizadora do prêmio.