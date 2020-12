Parada de ônibus muda no quilômetro 4 na BR-316: entenda

A partir da tarde desta terça-feira (29) ocorrerão mudanças na posição de paradas de ônibus no trecho das obras do BRT Metropolitano, na BR-316. As mudanças dos pontos de embarque e desembarque são necessárias para a continuação dos trabalhos.

"Por causa das obras de requalificação da BR-316, precisamos alterar a posição dessa parada de ônibus para a conclusão", esclareceu Alberto Mata, diretor de obras do NGTM

"Por causa das obras de requalificação da BR-316, precisamos alterar a posição dessa parada de ônibus para a conclusão", esclareceu Alberto Mata, diretor de obras do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), que é responsável pelos serviços, demandados pelo governo do Estado do Pará.

Com as mudanças, a parada próxima à Estação de passageiros número 6, situada no quilômetro 4 da BR-316, vai ficar em outro lugar. O NGTM confirma que depois dos trabalhos, a parada voltará à posição original.

As mudanças ocorrem a partir do meio-dia desta terça (29) e ainda não têm prazo para retomada da normalidade.