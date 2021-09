Pará vai manter vacinação de jovens e adolescentes de 12 a 17 anos

O governador Helder Barbalho acaba de anunciar nas rede sociais, nesta quinta-feira (16), que o Pará irá dar continunidade à vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos de idade. A posição do Governo do Estado vai de encontro à recomendação do Governo Federal de que não está autorizada a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades.

"A vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos vai continuar no Pará. A suspensão da imunização por parte do Ministério da Saúde é baseada em uma decisão unilateral e causa insegurança em milhões de brasileiros", enfatizou Helder Barbalho.

Até o momento, como fez questão de destacar o governador, o Pará já vacinou 174.839 pessoas desse público com a 1ª dose. "Entendemos que a imunização deste grupo é fundamental para o equilíbrio da pandemia no Estado", arrematou o chefe do Executivo Estadual.