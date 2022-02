Pará ultrapassa 700 mil casos de covid-19 nesta sexta (18)

Em boletim expedido nesta sexta-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais 205 novos casos e 1 óbito cadastrados hoje (18) e que ocorreram nos últimos 7 dias. A Sespa confirmou mais 2.657 casos e 19 óbitos ocorridos em dias anteriores, no que se refere à subnotificação das prefeituras. “Agora são 700.232 casos e 17.658 casos no Pará”, como informou o órgão.

O Estado tem 654.928 pacientes recuperados da doença. São 156.188 casos descartados e 72 em análise. A taxa de letalidade do Pará é de 2.52%.

Leitos

A disponibilidade de leitos clínicos exclusivos para pacientes de covid-19, segundo levantamento do Governo do Estado, nesta sexta (18), é de 176 de um total de 266, indicando ocupação de 33,83%. Os leitos clínicos pediátricos têm ocupação de 9,09%, ou seja, 10 disponíveis dos 11 ofertados. A ocupação dos leitos de UTI Adulto é de 61,68%, isto é, 82 estão disponíveis de 214 ofertados. Já os leitos de UTI Pediátrica disponíveis são 2 de um total de 10 ofertados, com ocupação de 80%.

Vacinômetro

O Vacinômetro, sistema de registro de vacinação contra a covid-19 no Estado, administrado pela Sespa, indica que o Pará recebeu 15.250.765 doses do Ministério da Saúde (MS), das quais foram enviadas aos municípios 13.909.660 doses.

O Estado aplicou, até agora, 12.648.029 doses contra a doença. A população estimada para a vacinação é de 7.468.272.

Diferença

Sobre a diferença entre o total recebido e enviado de doses, a Sespa explica que o repasse para os 13 Centros Regionais de Saúde e, em seguida, para os 144 municípios paraenses é realizado via Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES). Assim, a informação de envio que a diferença entre doses recebidas e enviadas é justamente o que vai sendo distribuído via SIES dos Centros Regionais para os municípios.

“A Sespa ressalta que o Estado distribui as doses de acordo com a capacidade da rede de frio de cada CRS, que distribui também de acordo com a comportabilidade da rede de frio de cada município, uma vez que essa rede de frio não acondiciona apenas as vacinas contra o covid-19, mas também todas as outras vacinas de rotina preconizadas pelo PNI, permitindo que reste um quantitativo de estoque a ser repassado proporcionalmente”, acrescentou.

Confira:

Total de casos confirmados: 700.232

Total de óbitos: 17.658

Novos casos nos últimos sete dias: 205

Novos óbitos nos últimos sete dias: 1

Recuperados: 654.928

Descartados: 156.188

Em análise: 72

Novos casos de antes dos últimos 7 dias cadastrados ontem (18): 2.657

Novos óbitos de antes dos últimos 7 dias cadastrados ontem (18): 19