Pará tem sete cidades entre as 50 mais violentas do Brasil; veja a lista completa

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) nesta quinta-feira (20/7), apontam que 7 cidades do Pará estão no ranking das 50 cidades do Brasil com maior taxa de mortes violentas intencionais, que é a soma das vítimas de homicídio, latrocínio, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e mortes em ações policiais. A lista considera as cidades com mais de 100 mil habitantes. As informações forma divulgadas por meio do sirte Metrópoles.

Cidades do Pará no ranking - colocação

- Altamira - 7º

- Itaituba - 15º

- Marabá - 26º

- Paragominas - 32º

- Parauapebas - 35º

- Castanhal - 45º

- Marituba - 50º

A reportagem solicitou posicionamento do governo do Pará, para apurar quais ações são realizadas para conter a violência nessas 7 cidades listadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Qual a cidade mais violenta do Brasil?

A pesquisa nacional aponta que a cidade mais violenta do Brasil é Jequié, com cerca de 100 mil habitantes na região sudoeste da Bahia. Jequié teve 141 mortes violentas intencionais no ano passado, o que representa uma taxa de 88,8 mortes para cada 100 mil habitantes, quase quatro vezes mais que a taxa do país, que é de 23,4 por 100 mil habitantes.

A maior parte dos municípios listados dessa lista são da Bahia, o segundo estado mais violento do país, ficando atrás apenas do Amapá. O Amazonas aparece em terceiro. Já as três unidades da Federação menos violentas são os estados de São Paulo e Santa Catarina e o Distrito Federal.



Veja as 50 cidades mais violentas do país

Taxa de mortes violentas intencionais

1º - Jequié - BA - 88,8

2º - Santo Antônio de Jesus - BA - 88,3

3º - Simões Filho - BA - 87,4

4º - Camaçari - BA - 82,1

5º - Cabo de Santo Agostinho - PE - 81,2

6º - Sorriso - MT - 70,5

7º - Altamira - PA - 70,5

8º - Macapá - AP - 70

9º - Feira de Santana - BA - 68,5

10º - Juazeiro - BA - 68,3

11º - Teixeira de Freitas - BA - 66,8

12º - Salvador - BA - 66

13º - Mossoró - RN - 63,5

15º - Itaituba - PA - 61,6

16º - Itaguaí - RJ - 61,6

17º - Queimados - RJ - 61,2

18º - Luís Eduardo Magalhães - BA - 56,5

19º - Eunápolis - BA - 56,3

20º - Santa Rita - PB - 56

21º - Maracanaú - CE - 55,9

22º - Angra dos Reis - RJ - 55,5

23º - Manaus - AM - 53,4

24º - Rio Grande - RS - 53,2

25º - Alagoinhas - BA - 53

26º - Marabá - PA - 51,8

27º - Vitória de Santo Antão - PE - 51,5

28º - Itabaiana - SE - 51,2

29º - Caucaia - CE - 51,2

30º - São Lourenço da Mata - PE - 50,3

31º - Santana - AP - 49,4

32º - Paragominas - PA - 49,3

33º - Patos - PB - 47,5

34º - Paranaguá - PR - 47,3

35º - Parauapebas - PA - 46,9

36º - Macaé - RJ - 46,7

37º - Caxias - MA - 46,5

38º - Parnaíba - PI - 46,3

39º - Garanhuns - PE - 44,9

40º - São Gonçalo do Amarante - RN - 44,9

41º - Alvorada - RS - 44,8

42º - Jaboatão dos Guararapes - PE - 44,6

43º - Duque de Caxias - RJ - 44,3

44º - Almirante Tamandaré - PR - 44,2

45º - Castanhal - PA - 44,2

46º - Campo Largo - PR - 43,3

47º - Porto Velho - RO - 42,1

48º - Ji-Paraná - RO - 41,8

49º - Belford Roxo - RJ - 41,8

50º - Marituba - PA - 41,6

*FONTE: Anuário Brasileiro de Segurança Pública