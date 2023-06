Pará registra 14% de redução nos crimes violentos em um trimestre

Pelo quinto ano consecutivo, o Pará permanece entre os estados com maior redução nos índices de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLI), que incluem homicídios, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os dados são do levantamento realizado pelo Monitor da Violência do G1, com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na noite desta terça-feira (20).

Segundo os dados divulgados, o Pará ocupa a quinta posição no ranking de redução entre as 13 unidades federativas que apresentaram quedas nos índices de criminalidade nos primeiros três meses de 2023. O estudo analisa o registro dos delitos com base nos dados oficiais de 26 estados e do Distrito Federal.

O Governador do Estado, Helder Barbalho, destacou a alegria em ver o Pará seguir com números em redução, além de ganhar destaque com grandes eventos que debatem a segurança pública, a exemplo do Fórum Brasileiro que está sendo sediado em Belém.

“O Pará saiu de um patamar no ano de 2018 com 50 homicídios para cada 100 mil habitantes, chegando a 25 casos registrados. E vamos sim chegar naquilo que está planejado na estratégia nacional de Segurança Pública, de alcançar a média de redução de crimes violentos para a meta nacional de até 16 ocorrências. Portanto, para tal, é fundamental que possamos ampliar a cobertura de acesso a cidadania e para isso implementamos as Usinas da Paz, contando atualmente com nove equipamentos em funcionamento, e já edificando outras 13 Usinas no interior do Estado, transformando-as no maior equipamento de cidadania e transformação social de todo o Brasil. Pois assim, estamos atuando para compreender as causas e seguir transformando a realidade do nosso Estado”, afirmou o governador.

Ministro reforça importância da participação social

Presente nas agendas de segurança Pública na Capital, o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, pontuou a importância da participação social para se discutir segurança pública e se obter bons resultados. “Segurança Pública se faz com democracia, com participação social, com participação popular, pensando nas questões da natureza do homem com respeito aos trabalhadores da segurança pública”, afirmou.

No primeiro trimestre deste ano, o Estado registrou 467 casos de CVLI, o que representa uma redução de 14% em comparação com o mesmo período de 2022, em que foram registrados 543 casos. Dentro do panorama nacional, a redução foi de 0,7% nos primeiros três meses de 2023, com 10,2 mil mortes violentas computadas, contra 10,3 mil registros no mesmo período do ano passado.

“É com grande alegria que venho ao Estado do Pará participar do 17° Fórum de Segurança Pública e cumprimento ao governador Helder Barbalho, representando a todos, por esses resultados animadores anunciados essa noite. Os números demonstram a forma como o trabalho tem sido feito com dedicação, sendo o Pará, um estado com muitas complexidades, e ainda assim tem vivido sob a liderança do governador com um movimento de renovação e presença em todo o Estado”, afirmou o Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar.

Políticas públicas

Os resultados comprovam o compromisso do Estado nos projetos para redução da criminalidade no território paraense, conforme destaca o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Essa redução é atestada por organismos que não são governamentais, o que dá lisura para esse processo e a isenção para que a gente possa afirmar que, de fato, aquilo que a gente prega e fala, tem garantido efeito. Além disso, a redução é fruto dos investimentos contínuos do Governo do Estado, por meio da entrega de equipamentos para os efetivos e a realização de ações integradas dos órgãos do Sistema de Segurança Pública.

“Desde 2019, estamos reduzindo os índices, sem ter aumentos ou picos de violência. É satisfatório saber que no primeiro trimestre de 2023 continuamos no caminho correto. Estamos no quinto ano trilhando o caminho correto, sabendo que muito precisa ser feito, mas que muito tem sido feito de forma acertada”, enfatiza Machado.

A queda nos indicadores está atrelada aos projetos desenvolvidos pelo Estado nos últimos anos para o enfrentamento das ações criminosas. Entre os programas, destaca-se a Política Pública dos Territórios Pela Paz, ‘TerPaz’, que desenvolve políticas públicas nos bairros que eram apontados como os mais violentos, com ações de choque operacional, seguidas de atividades de defesa social, somando esforços com as instalações das Usinas da Paz. Bem como Operações integradas em combate à todos os ilícitos, além dos grandes investimentos realizados em equipamentos e principalmente no aumento do efetivo, além das capacitações a todos que atuam diariamente nas ações de segurança pública.