​Setenta e nove municípios paraenses estão sem registros de crimes violentos

Dados da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), divulgados nesta segunda-feira (10) mostram que 79 municípios paraenses não registram Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) há, pelo menos, 30 dias. Dentre os municípios, estão aqueles localizados na região do Baixo Tocantins, entre os quais Abaetetuba, Cametá, Igarapé-Miri, Oeiras do Pará, Baião e Limoeiro do Ajuru, que estão, respect​​ivamente, há 33, 34, 52, 63, 106 e 260 dias sem nenhum registro de CVLI. Outros municípios apresentam mais dias sem casos computados de crimes violentos letais, incluindo São Caetano de Odivelas (271 dias), Muaná (319) e Santarém Novo (596 dias).

Para o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, operações estratégicas e contínuas fazem parte das atividades de segurança que vêm combatendo o crime no interior do Estado.

“Esse resultado mostra que nossas ações estão gerando resultados satisfatórios, especialmente quando analisamos a região do Baixo Tocantins, que vinha apresentando índices de criminalidade insatisfatórios, a exemplo do município de Igarapé-Miri, onde grupos criminosos agiam, gerando insegurança para a população local. Hoje, podemos perceber uma queda significativa nesses registros, o que mostra que nossas ações ostensivas estão sendo fortemente executadas, com a finalidade de inibir a criminalidade e levar mais tranquilidade e maior sensação de segurança aos moradores do interior do Estado”, explica o titular da Segup.

No Arquipélago do Marajó também é possível verificar queda nos registros de crimes violentos, de acordo com os dados apresentados. Municípios como Chaves, Ponta de Pedras, Anajás, Soure e Portel estão, respectivamente, há 540, 178, 174, 62 e 41 dias sem crimes violentos.

“No Marajó, várias cidades estão sem computar crimes violentos, entre elas Portel, que fica em uma região sensível do arquipélago quando se fala em criminalidade, e estamos conseguindo conter as ações criminosas. Esse resultado é fruto de um trabalho sério, integrado e com um suporte em investimentos, que nos possibilitam enfrentar a criminalidade nas regiões cercadas por rios, uma das características mais fortes da nossa região”, analisa Ualame Machado.