Pará tem dia D da campanha de multivacinação neste sábado

Este sábado (17) é o Dia D da campanha nacional contra a poliomielite e de multivacinação. Em Belém, haverá também o Dia “D” de Campanha de Vacinação contra o Sarampo, dirigida para pessoas de 20 a 49 anos. Todas as três campanhas poderão ser feitas em postos municipais até o dia 30 de outubro. A meta é alcançar 95% do total de 595.688 mil crianças na campanha contra a Poliomielite.

De acordo com a Secretaria de Saúde Pública (Sespa), o Dia “D” de divulgação e mobilização da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite (Paralisia Infantil) se volta para crianças de um ano a menores de cinco anos. Já a Campanha de Multivacinação oferece vacinas para a atualização da Caderneta de Vacinação para cerca de 20 doenças que adoecem as crianças e adolescentes, de nove anos até menores de 15 anos de idade.

Em Belém, além dessas duas campanhas, ocorre também o Dia “D” de Campanha de Vacinação contra o Sarampo, voltada para pessoas de 20 a 49 anos. Todas as três campanhas poderão ser feitas até o dia 30 de outubro em postos municipais.

A Sespa comunicou que as três campanhas têm objetivos comuns, a exemplo de reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no País, também, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e erradicação das doenças.

O Ministério da Saúde é o responsável pela distribuição das vacinas. A Sespa recebe o material e repassa às Secretarias de Saúde, dos 144 municípios do Pará. Para acessar as vacinas, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento de identificação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde informou que um total de 79.468 crianças devem ser vacinadas com a vacina Oral Poliomielite (VOP). Ainda segundo a Sesma, as vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta, das 8h às 17h.