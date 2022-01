Pará registra 154 casos de H3N2 até agora, indica Sespa

São 154 casos confirmados de H3N2 até agora no Pará, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), divulgado nesta quinta-feira (6). A análise dos casos é amostral. Não se trata de diagnóstico, mas de avaliação do cenário epidemiológico semanal. Em 2021 e nestes primeiros momentos de 2022, nenhum caso de H1N1 foi registrado no Estado, segundo a Sespa.

Em 15 de dezembro do ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) deu o primeiro alerta sobre surto de gripe na capital, a partir da elevação da demanda de pacientes nas unidades de Saúde. O surto da H3N2 foi, então, confirmado pela Sespa, de vez que não havia sido registrada a circulação do vírus no Pará.

Profissionais de Saúde e população em geral passaram a redobrar a atenção a partir do registro do primeiro caso de dupla infecção pelo vírus da gripe e da covid-19 no País. Até porque nesta época do ano transcorre o chamado inverno amazônico, com alta incidência de casos de gripe entre paraenses, em particular. Até agora, não há registros de dupla infecção no Estado.

Síndromes

Mil internações de pessoas com síndromes respiratórias agudas graves foram registradas no Pará nos dois últimos meses de 2021. Ao longo do ano passado, foram registrados 248 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Três mortes foram verificadas nos meses de novembro e dezembro. São investigados casos no Município de Cametá, no nordeste paraense. Segundo a Sespa, há quatro casos suspeitos de doença febril hemorrágica em investigação laboratorial e epidemiológica. Até o momento, não há confirmação de que seja H3N2 ou covid-19.