Pará recebeu mais de 218 mil doses de vacinas da Pfizer, nesta madrugada

O Pará recebeu na madrugada deste sábado (21) mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. É o 65º envio do Ministério da Saúde ao Governo do Estado e, desta vez, com 218.790 doses da Pfizer. As informações são da Agência Pará.

"Nós iniciaremos uma nova etapa na nossa estratégia de vacinação, lembrando que nós já encerramos a vacinação para maiores de 18 anos. Portanto, todo o público adulto já teve oportunidade de se vacinar nos 144 municípios. A partir da chegada dessas doses nós estaremos disponibilizando para todas as cidades, para iniciar a vacinação dos jovens entre 17 e 12 anos, com prioridade para quem tem deficiência permanente e comorbidades", pontuou o governador Helder Barbalho.

Nos próximos dias haverá a distribuição por vias terrestre, aérea e fluvial, pela Secretaria de Saúde Pública (Sespa), com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Até a noite de sexta-feira (20), o Pará aplicou 3.648.255 vacinas da primeira dose e 2.042.207 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid. O Pará já recebeu 7.542.210 doses de imunizantes, dos quais 2.216.910 são da CoronaVac/Sinovac; 3.502.050 da Oxford/AstraZeneca; 1.684.800 da Pfizer e 138.450 da Janssen.