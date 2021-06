Pará receberá 174 mil vacinas da Sputinik V até julho

O Estado do Pará deverá receber, até o começo de julho, 174 mil vacinas da Sputinik V, imunizante produzido pelo Fundo Soberano Russo, conforme informação anunciada na noite da terça-feira (15). A entrada de 592 mil doses da vacina no Brasil foi autorizada, em caráter excepcional e com restrições, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além do Pará, as doses serão distribuídas para os estados da Paraíba, Goiás, Amapá, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Rondônia.

Na avaliação do secretário de Estado de Saúde, Rômulo Rodovalho, "a autorização da vacina Sputinik V no Brasil e a confirmação de que o Pará receberá essas doses fortalecem nosso plano de vacinação estadual, pois nos permite ter acesso a mais um imunizante para vacinar mais paraenses e, dessa forma, conter a pandemia".

No início de junho, a Anvisa já havia autorizado a entrada para os estados de Sergipe, Maranhão, Bahia, Piauí, Pernambuco e Ceará, totalizando agora, 928 mil doses que devem ser recebidas no próximo mês. Nesse primeiro lote, a Sputink V deve vacinar 87 mil pessoas, o que corresponde a 1% da população paraense, pois a remessa, corresponde a primeira e segunda dose.

Vacinação

De acordo com a Sespa, até o momento, o Pará recebeu 3.637.280 doses de vacinas contra a covid-19, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 2.202.450 da Oxford/AstraZeneca e 195.390 da Pfizer, e elas seguem sendo distribuídas aos Centros Regionais de Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Segup).

"A logística para o transporte dessa vacina, será semelhante a que já usamos para a distribuição da AstraZeneca, que necessita estar em condições climáticas de 2 a 8 graus", explica Marcus Coura, coordenador de logística da Sespa. O órgão estuda como será feita distribuição dos imunizantes e quais munícipios devem recebê-los.

Consórcio

Em março deste ano, o governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou em suas redes sociais a assinatura do contrato para a aquisição das doses da Sputinik V, pelos estados da Amazônia Legal. A intenção de compra, no qual também fazem parte os governadores dos estados do Nordeste, previa a aquisição de 3 milhões de doses somente para o Pará. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) foi quem protocolou perante a Anvisa o pedido de autorização para a importação da vacina russa ao Pará.