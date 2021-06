Pará recebe mais 600 doses da AstraZeneca, produzidas no Brasil em parceria com a Fiocruz

O Pará recebeu, na tarde desta sexta-feira (11), mais uma remessa de vacinas contra a covid-19. São 600 doses de AstraZeneca, produzida no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Deste total, 35 doses serão destinadas à vacinação de aeronautas, e o restante deve ser destinado à reserva técnica.

“A reserva técnica corresponde a 5% de todas as remessas que recebemos, mas, neste caso, todas as doses serão destinadas à reserva técnica, para serem usadas caso haja algum problema como, por exemplo, perda do imunizante durante o manuseio ou um acidente, pois nesses casos precisamos atender os municípios rapidamente”, explica Marcus Coura, coordenador de logística da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa).

As novas doses irão para a Central Estadual de Imunobiológicos (CEI) que é o local responsável por armazená-las e realizar avaliações como temperatura e se o frasco sofreu ou não algum tipo de dano durante o trajeto. Com essa 31ª remessa, até o momento, o Pará recebeu 3.637.280 doses, sendo 1.239.440 da CoronaVac, 2.202.450 da Oxford/AstraZeneca e 195.390 da Pfizer.

“A cada remessa que chega ao Estado nós avançamos um pouco mais na campanha de vacinação contra a covid-19. Por isso, é importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município e procurando a vacina quando chegar a sua vez”, afirma o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Distribuição

A partir desta sexta-feira (11), também inicia a distribuição das vacinas que chegaram na última quarta-feira (9). As doses serão enviadas aos oitavo e nono Centros Regionais de Saúde (CRS’s) por via aérea.