Pará recebe 39.780 mil doses de vacinas para jovens e pessoas idosas nesta quarta (15)

A 81ª remessa de vacinas contra a covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde, chegou a Belém na tarde desta quarta-feira, com 39.780 mil doses da Pfizer. Ela serão destinadas a jovens de 12 a 17 anos e reforço para pessoas idosas com mais de 70 anos, imunodeficientes e transplantados. O Pará totaliza 9.561.580 milhões de doses de imunizantes recebidos e destinados à população paraense.

O total de doses recebidas abrange 3.338.590 da CoronaVac/Sinovac; 3.806.550 da Oxford/AstraZeneca; 2.277.990 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

No contexto de vacinação, neste mês de setembro, o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, ressalta que com mais remessa o Pará segue avançando na imunização dos paraenses. "Nesse sentido, o Governo do Estado tem se esforçado para fazer a distribuição das doses de forma rápida e segura. Por isso, pedimos sempre que todos façam a sua parte e fiquem atentos aos calendários de vacinação dos municípios e não percam a oportunidade de se vacinar", destaca.

Jovens e pessoas idosas

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recomenda que as vacinas dessa remessa sejam utilizadas para a primeira dose de imunização de jovens entre 12 e 17 anos e o reforço para idosos com mais de 70 anos. O calendário de aplicação das doses é definido e divulgado pelas Secretarias Municipais de Saúde.

A equipe técnica da Sespa já trabalha no planejamento de distribuição e logística de entrega das doses aos Centros Regionais de Saúde. Desde a chegada da primeira remessa ao Estado,

o envio está sendo feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). As estratégias de aplicação serão definidas pelos muniucípios.

Vacinas

Até às 12 horas desta quarta-feira (15), o Pará já havia aplicado 6.989.161 milhões doses de vacina contra a covid-19. Desse total, 4.288.118 milhões foram primeiras doses e 2.701.043 milhões correspondem à segunda dose dos imunizantes.

As informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na página do Vacinômetro.