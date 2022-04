Para proteger animais, prefeitura pede que população não alimente macacos do Bosque Rodrigues Alves

Para resguardar a saúde dos animais, a Prefeitura de Belém, por meio das redes sociais, fez um novo apelo para que a população não alimente os macacos-de-cheiro que vivem no Bosque Rodrigues Alves, na avenida Almirante Barroso.



Os animais possuem uma alimentação adequada e específica, preparada dentro do bosque, e alguns alimentos dados por pessoas de ambiente externo ao jardim botânico podem colocar a saúde dos bichos em risco, conforme lembrou a prefeitura. Com alimentação imprópria, os animais podem desenvolver cárie, hipertensão, diabetes e outras doenças de cunho endocrinológico.



A prefeitura adverte ainda para outros perigos que podem resultar da ação de alimentar os macaquinhos. "Além da alimentação indevida, que colabora para o desenvolvimento de doenças metabólicas, os animais podem ser furtados ou atropelados ao saírem do bosque", concluiu a recomendação.



Atualmente, entre 60 e 70 macacos-de-cheiro que reside no Bosque Rodrigues Alves.