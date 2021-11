Para prevenir alagamentos, prefeitura inicia 'Operação Inverno' com dragagem no canal da Antônio Baena

O canal da travessa Antônio Baena, esquina com avenida Pedro Miranda, foi o ponto escolhido pela Prefeitura de Belém para dar início às ações da Operação Inverno, iniciativa que irá limpar os principais canais da cidade com serviços de dragagem mecânica e limpeza manual. O objetivo é evitar alagamentos durante as chuvas do inverno amazônico, começando por um dos pontos críticos mais conhecidos, no bairro da Pedreira.

"Onde é possível dragar, vamos dragar, mas há muitos canais que não suportam uma máquina na beira dele. Nestes, vamos fazer a limpeza manual. Esta é a segunda vez que vamos fazer a limpeza dos canais neste ano, e este é um feito histórico", explica a titular da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Ivanise Gasparim, órgão responsável pelas ações da operação.

Frequentemente, quando uma chuva constante cai em Belém, motoristas que circulam pela principal avenida do bairro da Pedreira enfrentam lentidão no trecho do canal, que alaga constantemente e, por isso, este foi o local escolhido para o início dos trabalhos. "Não vai resolver totalmente a concentração de água nesta área, mas queremos diminuir o impacto. Aqui é uma baixa, então, precisaríamos fazer um outro trabalho, e estamos captando recursos", projeta Ivanise Gasparim.

Segundo a Sesan, todos os 65 canais de Belém passarão por limpeza manual, resultando em cerca de 90 quilômetros de limpeza. Destes, 34 canais também receberão limpeza mecanizada. Ao todo, serão usados 66 máquinas de grande porte, como retroescavadeiras, guindastes e caminhões. 800 agentes de limpeza participarão da ação que deve durar até fevereiro de 2022.

Em janeiro de 2021, a Prefeitura de Belém iniciou uma limpeza emergencial na cidade, lançando o programa "Belém Bem Cuidada" que, até abril, recolheu 834.118m² via limpeza manual e 39.728m³ via dragagem mecânica. "Agora, vamos reiniciar esse trabalho, que já foi feito no início do ano", conta vice-prefeito de Belém, Edilson Moura. "Há áreas que você não consegue evitar que haja algum tipo de alagamento, mas pelo menos, vai diminuir o sofrimento das pessoas, principalmente a população que vive próxima dos canais", reforça.

SANEAMENTO E SEGURANÇA

Segundo a Defesa Civil, até o mês de outubro, o bairro da Pedreira registrou 218 atendimentos, com pedidos de vistoria provenientes de alagamentos, inundações, rachaduras, entre outros. Para Christiane Ferreira, presidente da Comissão de Defesa Civil de Belém, esse trabalho de limpeza garante mais segurança aos belenenses. "Atuamos não só preventivamente, mas também, ostensivamente em situações de alagamentos e inundações. Esse trabalho aqui é de extrema importância para minorar os riscos dessas famílias e transeuntes dessas áreas. Então nós, mapeamos essas áreas, subsidiamos as secretarias, e acompanhamos os trabalhos, pois uma cidade limpa e planejada evita transtornos à população", finaliza.