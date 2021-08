Vacinação contra H1N1 tem baixa procura no Pará

Em 2019, o Estado do Pará registrou 34 casos de H1N1. Já em 2020, esse número elevou-se para 59, e, em 2021, até agora, em agosto, são registrados 10 casos. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Como repassa o órgão sobre a adesão dos paraenses à campanha de imunização, "até o momento, foram vacinadas 1.525.808 pessoas, correspondendo a 57,3% do público alvo".

Os cidadãos e cidadãs que, porventura, ainda não se vacinaram, podem procurar pela unidade de saúde mais próxima de sua casa e providenciar a imunização. Como orienta a Sespa, pode ser vacinada qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade. Não pode ser vacinado quem tem alergia à proteína do ovo e quem apresenta doença febril no momento da vacinação. As vacinas são encontradas nas unidades básicas de saúde.

A Sespa orienta que "o intervalo para quem recebeu a dose da vacina contra covid-19 e quer receber a vacina Influenza é de 14 dias".

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que a imunização contra influenza (H1N1) acontece de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h, nas 57 salas de imunização da rede municipal da capital.

Essas salas de imunização funcionam nas Unidades Básicas de Saúde. A Sesma orienta a população ser necesário, no momento do comparecimento ao local de vacinação, apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência de Belém. O cartão SUS é opcional.

"É importante imunizar contra a Influenza para evitar a transmissão da gripe e diminuir o risco de internações e mortes pela doença. Considerando a pandemia da Covid-19, quanto mais pessoas estiverem protegidas das complicações causadas pela gripe, menos sobrecarga para o sistema de saúde". arremata a Sesma.

Orientações

- Quem ainda não se vacinou contra a H1N1 deve procurar por unidade básica de saúde mais próximo de sua casa

- A vacina é aplicada em 57 salas específicas nessas unidades de saúde em Belém e ainda nos demais municípios do Estado

- Em Belém, o horário de vacinação é de 8 as 17 horas, de segunda a sexta-feira (com exceção de feriados)

- Pode ser vacinada qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade

- Não podem ser vacinadas pessoas com alergia à proteína do ovo e quem apresenta doença febril no momento da vacinação

- É de 14 dias o intervalo para quem foi vacinado contra a covid-19 e quer se vacinar contra a Influenza

- Para ser vacinada, a pessoa deve levar ao posto documento de identidade, CPF e comprovante de residência de Belém. O cartão SUS é opcional.