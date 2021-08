Pará pode receber apoio internacional para o enfrentamento à covid-19

Representantes da Community Organized Relief Effort (Core), Organização Não Governamental (ONG) com sede em Los Angeles, nos Estados Unidos, estão no Estado do Pará, a fim de conhecer a realidade local e viabilizar possíveis ajudas para o combate à pandemia da covid-19. Inicialmente, houve uma reunião nesta segunda-feira (23) em Belém, na sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e da entidade norte-americana.

No encontro, a equipe técnica da Sesma apresentou à ONG a estrutura atual usada nos serviços de combate à pandemia, como pontos de vacinação e locais de testagem. Foram discutidos também tópicos para um possível Acordo de Cooperação Técnica em favor do fortalecimento da vacinação contra a Covid-19 em Belém, com reforço e montagem de postos volantes, envolvendo testagem e contratação de profissionais. O acordo ainda visa o apoio para a compra de medicamentos (com exceção de vacinas).

Para o secretário Municipal de Saúde, Maurício Bezerra, a ONG, caso Belém seja escolhida para receber esse apoio internacional, vai ajudar a resolver alguns problemas enfrentados por Belém durante a pandemia. “A Core se propõe a nos ajudar a operacionalizar o processo de vacinação. Já temos alguns problemas que precisam ser resolvidos, como a sobrecarga de recursos humanos, questão de insumos e a testagem rápida da população. Também temos áreas da cidade com baixo índice vacinal”, disse Maurício Bezerra.

Além de Belém, Santarém é cogitada para receber o apoio internacional. Nesta terça-feira (24), representantes da Prefeitura da cidade do Baixo Amazonas se encontram com membros da ONG estrangeira, em reunião semelhante a que aconteceu em Belém. Após a análise das necessidades e urgências das duas cidades, no que se refere à pandemia da covid-19, será definido, nos próximos dias, qual município receberá o apoio internacional.

A Core, entidade sem fins lucrativos criada em 2010 e que já acumula experiência no combate à pandemia da covid-19 em vários países, firmou recentemente parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro para levar essa expertise à capital fluminense. No apoio para a Secretaria Municipal de saúde do Rio de Janeiro, a entidade atuou no fornecimento de testes, medicamentos (com exceção das vacinas) e infraestrutura para instalação de postos de vacinação. A partir de agora, a ONG busca descentralizar e expandir as suas ações no território nacional, levando-as para a Amazônia, mais especificamente para o Estado do Pará.

A diretora de Área da Core, Shira Goldstein, destaca que a proposta da vinda da entidade ao Pará é apresentar aos governos locais os programas de combate à pandemia e de conservação ambiental para que, em parceria, o enfrentamento à Covid-19 possa avançar com mais êxito. De acordo com a representante da entidade, o Estado foi escolhido por estar longe dos grandes centros urbanos e por enfrentar desafios com necessidades básicas, como a falta de insumos.

“Não chegamos aqui achando que sabemos o que a cidade e o estado precisam, mas acreditamos que, com apoio na logística, recursos humanos e na capacidade técnica, podemos ajudar as autoridades locais a serem ainda mais eficientes na vacinação e testagem da população”, afirmou a diretora.