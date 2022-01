Pará não registra casos confirmados de reinfecção de covid-19, repassa Sespa

A Sespa informa que não há casos de reinfecção por covid-19 no Estado. Segundo o órgão: "Existem relatos de pessoas que informam que tiveram covid-19 mais de uma vez. No entanto, o protocolo para confirmação de reinfecção exige que haja um intervalo de seis meses entre uma infecção e outra e que tenha sido feito o exame RT-PCR (padrão ouro) nas duas ocasiões. Além disso, conforme o Laboratório Central do Estado (Lacen-PA), é necessário que a segunda amostra encaminhada pelo município para análise venha com a informação de que se trata de uma possível nova infecção. Portanto, no momento, não há casos de reinfecção confirmados no Pará".

A Sespa repassa que continua orientando a população, além de tomar as três doses da vacina contra a covid-19, a manter as mesmas medidas preventivas desde o começo da pandemia, ou seja, uso de máscara de proteção, lavagem das mãos com água e sabão e/ou higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social