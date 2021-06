Pará já vacinou mais de 545 mil pessoas contra o vírus influenza

Até esta quinta-feira (10), 545.338 pessoas foram vacinadas contra a gripe no Pará, sendo que o numero corresponde a 20,4% da cobertura vacinal. O balanço é da Secretaria de Estado de Saúde Púbica do Pará (Sespa). A meta da campanha é aplicar 2.658.907 vacinas. A campanha se encontra na terceira etapa e é voltada a população privada de liberdade, adolescentes em medida socioeducativa, funcionários do sistema de privação de liberdade, forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviários, passageiros urbanos de longo curso e trabalhadores portuários.

A Sespa informou que a campanha está ocorrendo em 1,5 mil salas de vacinação em todo o estado. Por fim, ratificamos que qualquer pessoa dos grupos prioritários anteriormente chamados e ainda não vacinados, devem comparecer o mais breve possível a um dos postos de vacinação para receber a proteção vacinal.

Nesta sexta-feira (11), completam-se dois meses que iniciou a Campanha de Vacinação contra o vírus Influenza (Gripe) em Belém. A cidade já alcançou a terceira etapa da campanha, que segue até 9 de julho. Nesse tempo, já vacinou 156.285 pessoas, atingindo 40,25% da meta estipulada, que é de 388.248 nas duas primeiras fases, segundo informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Na fase atual, a meta é de 142.600 pessoas.

Uma das pessoas que se imunizou contra a gripe foi a professora de matemática Edilene Oliveira, 51 anos, na manhã desta quinta-feira (10). "Já vacinei contra a covid-19 e agora vim me imunizar contra o vírus da gripe. Para mim, é muito importante porque trabalho com alunos do nono ano e sempre eu ficava gripada. Mas, desde que passei a me vacinar contra a gripe, nunca mais gripei, pelo menos no último ano não aconteceu. Com a vacinação da covid-19 e da gripe agora, me sinto segura e preparada para encarar mais a vida", afirma a professora, que mora em Belém e leciona no município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará.

Antes, na primeira etapa, foram imunizadas crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, grávidas, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, com a disponibilidade de 171.768 doses de vacinas. E, na segunda, idosos, com 60 anos e mais, e professores, com disponibilidade de 216.480 vacinas.

Neste momento, para a Sesma, a expectativa é atingir a meta - que é cerca de 540 mil pessoas. A Secretaria destaca ainda que a imunização contra a gripe Influenza em meio à pandemia da covid-19 é importante, pois “ajuda a fortalecer a imunidade e evitar que os grupos prioritários peguem a doença e infectem outras pessoas”.

Há três tipos de vírus da influenza: A, B e C. Segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesma, os tipos de influenza que circulam em Belém são, principalmente, o A e B, destacando-se o tipo A (H1N1) pdm09.

Na atualidade, 83 espaços vacinam contra o vírus Influenza/Gripe, em Belém, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.