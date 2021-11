Pará ganha Centro de Comando e Controle para atuação integrada de órgãos de segurança

O Pará é o primeiro estado do Brasil a construir, sem depender de aporte exclusivo do Governo Federal, um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), para monitoramento da segurança de grandes eventos, como eleições municipais e majoritárias, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Círio de Nazaré, reunindo núcleos de diversas instituições municipais, estaduais e federais, a depender do evento.

O espaço foi inaugurado oficialmente no fim da tarde desta segunda-feira (22), pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no quarto andar do prédio onde funcionava a TV Cultura, na Avenida Almirante Barroso, nº 735, entre as travessas Humaitá e Chaco. No Círio 2021 e no Enem do último fim de semana, as equipes do CICC já fizeram alguns testes de monitoramento.

Com investimentos tecnológicos, o Centro Integrado de Comando e Controle possui espaços amplos e modernos, com três salas de vídeo wall de alta definição, utilizados para visualização das câmeras de monitoramento que também possuem reconhecimento de placa veicular. Entre os espaços estão o gabinete interinstitucional, plenário e sala de reunião.

Novo ciop

O ato desta segunda também marcou a inauguração do novo Centro Integrado de Operações (Ciop), antes localizado na rua Cesário Alvim, bairro da Cidade Velha. Agora, toda a estrutura de trabalho do Ciop está montada no terceiro andar do prédio na Almirante Barroso. Entre as novidades, a presença de representantes das forças de segurança de todos os municípios da Região Metropolitana de Belém. O funcionamento será ininterrupto, de domingo a domingo, 24 horas. Em breve, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também será transferido para esse prédio.

Segundo a Segup, o Ciop ampliou sua capacidade operacional e passou a ter mais eficácia nos trabalhos desenvolvidos. "Possui, agora, instalações dignas para os servidores que atuam no atendimento e despachos das ocorrências de urgência e emergência, feitas pela sociedade por meio do número 190", destacou a Segup.

"É espaço ideal para prover a integração entre as forças de segurança pública, defesa social e serviços de urgência e emergência da Região Metropolitana de Belém", detalhou a secretaria.

Ao todo, o CICC e o Ciop contam com 353 câmeras de monitoramento em vários municípios paraenses. Ainda nesse complexo de segurança, num prédio ao lado, estão instalados também profissionais do Núcleo de Gestão por Resultados, Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação, todos vinculados à Segup.

O investimento total é superior a R$ 6 milhões, valor que abrange a obra física, a aquisição de equipamentos, mobília e toda a estrutura necessária ao funcionamento.

O ato de inauguração foi realizado no próprio prédio da Almirante Barroso e contou com a presença do governador Helder Barbalho, do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, e de outros gestores da segurança pública.