Pará firma parceria com companhia para nova rota internacional Belém-Bogotá

O Pará terá uma nova rota internacional ligando Belém a Bogotá (Colômbia), a partir do mês do próximo mês de outubro. O compromisso foi firmado pelo governador Helder Barbalho, junto a executivos da empresa Avianca, na última quarta-feira (16).

A nova rota vai conectar Belém com a cidade de aeroporto mais movimentada da América Latina: a cidade colombiana de El Dorado que anualmente recebe cerca de 45 milhões de passageiros. A nova operação direta entre Belém e Bogotá, está prevista para começar dia 27 de outubro.

Pelo compromisso firmado, vão ser ofertados três voos semanais, feitos por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 180 passageiros, o que representa uma oferta de mais de mil assentos por semana. O novo voo fará o sentido Belém- Bogotá às terças, quintas e sábados; e o sentido Bogotá- Belém, às segundas, quartas e sextas.

‘Belém como referência para Amazônia e o Brasil’, diz governador

O governador Helder Barbalho destacou a iniciativa como estratégia turística estadual. "Nosso objetivo é posicionar o Aeroporto Internacional de Belém como um hub de distribuição de voos, com referência para a Amazônia e para o Norte do Brasil”, disse ele, durante o anúncio da nova linha aérea.

"Estamos falando de um passo importante para o legado da COP. Já temos uma grande expectativa de demanda para o evento, mas estamos pensando além. Queremos que a COP 30 deixe como herança para Belém e para o Pará uma nova posição no cenário turístico internacional”, frisou o governador.

Segundo a empresa Avianca, o voo sairá de Bogotá às 19h55 e de Belém às 20h50. De Bogotá, será possível acessar diretamente cidades como Madri, Paris, Nova York, Toronto, Cancún e várias capitais sul-americanas. Além disso, passageiros poderão seguir para a costa oeste dos Estados Unidos, via El Salvador, com conexões para Los Angeles e São Francisco, informou a companhia aérea.

As passagens, segundo a Avianca, devem começar a ser vendidas no dia 24 de julho, e a operação regular está confirmada para o final de outubro, coincidindo com a alta temporada internacional e o aumento do fluxo de visitantes para a COP 30, em Belém, em novembro deste ano.

Ampliação da malha aérea internacional do Pará

O Pará vive um momento de destaque no cenário internacional, com Belém cada vez mais no centro das atenções globais com a proximidade da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima). Em 13 de junho passado, em evento em Belém, o Ministério do Turismo também anunciou que a companhia aérea LATAM, por exemplo, prevê para o período da COP30, em novembro, novos voos internacionais e domésticos com foco na capital paraense, incluindo 3 voos semanais na rota Bogotá (Colômbia)–Belém e 2 voos semanais entre o Aeroporto do Galeão (RJ) e Belém. Com essas adições, a oferta total de assentos da companhia em Belém será 48% superior à registrada no mesmo mês do ano anterior.

O secretário de Turismo do Pará (Setur), Eduardo Costa, destaca que “a conectividade aérea não movimenta apenas o turismo, mas toda uma cadeia econômica: exportações, logística, tecnologia e comércio internacional. É uma engrenagem que se alimenta do fluxo de pessoas e mercadorias. E Belém está pronta para assumir esse novo protagonismo”, disse ele.