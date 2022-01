Para evitar acidentes elétricos em áreas de enchente, Equatorial faz desligamentos em Marabá

Famílias têm deixado suas casas por causa da cheia dos rios Tocantins e Itacaiúnas, em Marabá, no sudeste do Pará, desde o final de semana do Réveillon. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, o Tocantins atingiu, nesta segunda-feira (10), a marca de 11,80 metros acima do leito normal, fazendo com que o município registrasse 1.360 famílias desabrigadas. Nesse contexto, a empresa concessionária de energia elétrica no Estado, a Equatorial Pará, adota procedimentos de segurança à população, com o desligamento de transformadores. Essa atuação se dá mediante acompanhamento da Defesa Civil Municipal.

“Todos os anos são realizados os desligamentos dos transformadores responsáveis pelo fornecimento de energia dos imóveis atingidos pela enchente, bem como a abertura dos jumpers – equipamentos responsáveis por pontos específicos do circuito de rede – para realizar o desligamento de trechos em que houve alagamentos”, informa a empresa.

Até o momento, já foram realizados desligamentos nos bairros Vale do Itacaiunas, Filadélfia, e Folha 33, a pedido da Defesa Civil do Município. Mesmo assim, as equipes técnicas seguem monitorando outras localidades nas quais há riscos de alagamento. Essas localidades foram sinalizadas pelo órgão municipal, como sendo áreas de risco.

Atenção

De acordo com o gerente de Manutenção e Obras da Equatorial Pará, Manoel Romeiro, essas ações buscam preservar as instalações das residências atingidas pela cheia dos rios e, também, prevenir quaisquer acidentes elétricos. “É importante que os moradores também se previnam desligando os disjuntores internos das residências para evitar curto-circuito. Caso ocorram rompimentos de fios elétricos, deve-se evitar a aproximação com os cabos, principalmente se estiver próximo a água, e entrar em contato imediatamente com as equipes da concessionária por meio do telefone 0800 091 0196”, orienta.

Ao retornar para os imóveis que foram alagados, após as águas baixarem, os moradores precisam verificar se a energia está realmente desligada para evitar acidentes. É muito importante também, antes de ligar a energia, fazer uma vistoria na instalação, pois a água pode entrar na tubulação elétrica. Este serviço deve ser realizado por um eletricista habilitado.

Confira algumas dicas para evitar acidentes com água e energia elétrica:

- Não encoste em postes ou estruturas elétricas para se proteger de enchentes;

- Não toque em aparelhos elétricos com as mãos ou pés úmidos;

- Nunca tente desligar ou religar energia da rede elétrica por conta própria;

- Não tente carregar aparelhos móveis, como celulares, em locais úmidos;

- Evite a permanência em lajes altas ou locais descampados em dias de chuva e jamais se abrigue embaixo de árvores.