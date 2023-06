'Pará é o celeiro do evangelho', diz ministro do STF, André Mendonça, em Belém

A tradicional reconstituição que relembra a chegada dos suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, fundadores da Assembleia de Deus no Pará e no Brasil, aconteceu na manhã deste sábado, 17, na Escadinha do Porto de Belém.

Na ocasião estava presente o Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil e pastor presbiteriano, André Mendonça, que destacou a importância de celebrar junto aos fiéis. "Agradeço ao Pará e também parabenizo Belém. Para nós evangélicos, o Pará é o celeiro do evangelho, onde temos a maior igreja evangélica do Brasil", disse.

A igreja foi fundada, em 18 de junho de 1911, em Belém, pelos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg. A programação dos 112 anos iniciou no dia 4 de junho, com um encontro de fiéis em mais de 600 templos da Assembleia de Deus do Brasil e do mundo para a cópia manuscrita da Bíblia pelos evangélicos a próprio punho por cinco minutos. São 31.104 páginas da Bíblia escrita.