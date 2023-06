Assembleia de Deus 112 anos: reconstituição da chegada dos fundadores reúne multidão em Belém

A tradicional reconstituição para relembrar a chegada dos suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, fundadores da Assembleia de Deus no Pará e no Brasil, ocorreu na manhã deste sábado,17. Com saída da escadinha do Porto de Belém, a reconstituição seguiu até a Praça da República, onde fiéis realizaram uma encenação do momento em que os fundadores chegaram em Belém e se deparam com dezenas de pessoas enfermas.

Esse é o 12° ano que a reconstituição é realizada para relembrar o momento histórico. "Ano a ano, esta manifestação tem aumentado, contando a história para nova geração que a Assembleia de Deus que existe no Brasil e no mundo nasceu aqui em Belém", explicou o pastor Elves Ribeiro, coordenador do evento.

Uma multidão de pessoas caracterizadas com trajes de época do século XX, percorreu o caminho até a praça da República. "É um privilégio estar aqui participando e revivendo um pouco da história da nossa igreja e poder passar isso para novas gerações", disse Sheila Silva, que acompanhou a reconstituição desde o início.

O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) e pastor presbiteriano, André Mendonça, destacou a importância de celebrar o momento junto aos fiéis. "Agradeço ao Pará e também parabenizo Belém. Para nós evangélicos, o Pará é o celeiro do evangelho, onde temos a maior igreja evangélica do Brasil", disse.