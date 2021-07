Pará começa a conviver com calor de 34° C e sensação térmica ainda maior

A alta temperatura que atingiu a Região Metropolitana de Belém neste final de semana foi muito comentada nas redes sociais. O Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), informa que o calor chegou. A previsão para esta semana é de que a temperatura varie entre 33° C a 34° C, com sensação térmica ainda maior. Com a onda de calor e alta umidade, as condições climáticas são de possibilidade de chuva forte, com trovoadas isoladas entre o fim da tarde e período da noite.

O temporal que atingiu a capital paraense na última sexta-feira (23) deixou a população assustada e preocupada com a possibilidade de que outros fenômenos como estes voltem a acontecer. Na ocasião, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em diversos pontos de Belém, queda de árvores e alagamentos.

Na manhã desta segunda-feira (26), a Defesa Civil de Belém chamou a atenção para o alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta prevê perigo em potencial, com chuvas fortes e ventos intensos. A previsão é de que essas chuvas tenham um pequeno risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso será atualizado nesta terça-feira (27), por volta de 11h.

Para o Inmet, é recomendável atenção redobrada às mudanças climáticas, principalmente em caso de rajadas de vento. As principais orientações são: não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

A equipe meteorológica da Semas constatou que a nova massa de ar frio intensa, de origem polar, que chegou no Brasil nos últimos dias, poderá reduzir de forma suave as temperaturas no extremo sudoeste do Pará a partir do dia 29 de julho. A nova frente fria tem previsão de ter maior atuação sobre as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. O frio será intenso e poderá bater recordes de temperatura mínima em alguns locais, mas causar poucas mudanças no estado.

(Bruna Ribeiro e Karoline Caldeira, estagiárias, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)