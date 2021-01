Pará apresenta redução de 22% de crimes violentos no final de 2020

Entre os dias 22 de dezembro do ano passado e 4 de janeiro deste ano, o Pará registrou redução de 22% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), e de 45% e 21%, respectivamente, nos furtos e roubos, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são referentes à 2ª fase da Operação Festas Seguras, que abrangeu, de forma integrada, cerca de 40 localidades do Pará, e foram consolidados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), divulgados nesta terça-feira, 5.

Na virada do ano de 2019 para 2020, foram registrados 110 crimes violentos. Já no final de 2020 e começo de 2021, foram registradas 86 ocorrências. O número de furtos foi de 3.816, de 2019 para 2020, e 2.117, de 2020 a 2021. Os registros de roubos, na virada de 2019 para 2020, chegaram a 2.528. Já em 2020 para 2021, foram 2.004 casos. “Trabalhamos intensamente neste período de maior deslocamento da população para o interior do Estado, especialmente naqueles municípios mais procurados pelos paraenses e turistas de outros estados para garantir uma virada de ano tranquila. As equipes das polícias Civil e Militar atuaram, ainda, na fiscalização de estabelecimentos para garantir o cumprimento do decreto estadual e das demais normativas de combate à proliferação da Covid-19. Apesar da grande movimentação, conseguimos apresentar uma redução na criminalidade, e isso mostra a força da nossa atuação integrada para garantir lazer com segurança a todos”, destacou o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

Fiscalização



Na região metropolitana de Belém (RMB), a Polícia Militar promoveu a Operação Visibilidade, reforçando o policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos, nos grandes corredores urbanos e na área de saída e entrada da cidade. Segundo a Siac, na RMB a redução totalizou 25% de CVLI (16 registros em 2019/2020, e 12, em 2020/2021), 49% nos furtos (1.687, em 2019/2020, e 852, em 2020/2021) e 33% nos casos de homicídio (15 em 2019/2020, e 10 no período entre 2020/2021). “Conseguimos apresentar uma redução de 22% nos crimes violentos durante o período mais sensível da Operação, que compreendeu o feriado prolongado do Natal seguido do Ano Novo. Conseguimos, também, obter redução nos crimes de roubo e furto, tanto na RMB quanto no interior. Isso é reflexo das ações de ostensividade planejadas pelos órgãos de segurança, que empreenderam esforços de forma conjunta”, destacou o secretário adjunto de Inteligência e Análise Criminal da Segup, André Costa.



Durante a operação também foram feitas, pela Polícia Militar, 1.854 fiscalizações de bares e similares e 39.343 abordagens a pessoas. As ações resultaram em 460 prisões, além da instauração de 108 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).



A Polícia Civil fiscalizou 116 estabelecimentos e 113 veículos devido à poluição sonora. Nesse período foram fechados 16 estabelecimentos. Já os militares do Corpo de Bombeiros orientaram 8.981 pessoas, fizeram 107 atendimentos pré-hospitalares e o resgate por afogamento de 21 pessoas. Também foram localizadas 20 crianças que haviam se perdido dos responsáveis durante os festejos de Natal e ano novo.



Trânsito

Os agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran/PA) fizeram 3.592 autuações por excesso de velocidade nas rodovias e removeram 98 veículos. Foram autuados, ainda, 80 condutores por dirigirem sob influência de bebida alcoólica. “Realizamos também o monitoramento das vias de acesso aos municípios, com a finalidade de prevenir acidentes e resguardar a incolumidade física das pessoas e do patrimônio público e privado, fiscalizando o excesso de velocidade, associado ao uso de bebidas alcoólicas e direção veicular”, informou o coronel Alexandre Mascarenhas.