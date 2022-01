Pará: 625.527 casos e 17.092 óbitos por covid-19

No primeiro boletim, em 2022, sobre a incidência da covid-19 no Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que o Estado registra 625.527 casos e 17.092 óbitos. "Confirmamos mais 2 novos casos e 1 óbito cadastrados hoje (1º) e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 7 casos e 00 óbitos ocorridos em dias anteriores", comunicou a Secretaria.

O Pará apresenta 143.305 casos descartados e 1.071 em análise. São 586.394 pacientes recuperados.

Leitos

Sobre a disponibilidade de leitos exclusivos para pacientes de covid-19 por parte do Governo do Estado, o cenário neste sábado (1º) é: do total de 216 leitos clínicos, 112 estão disponíveis, com taxa de ocupação de 48.15%. Do total de 203 leitos de UTI Adulto, 75 encontram-se disponíveis, registrando-se a taxa de ocupação de 63.05%.

A taxa de letalidade do Pará é de 2.73%. A vacinação, o uso de máscaras, álcool em gel e manutenção do distanciamento social são medidas estratégicas e recomendadas por especialistas contra o coronavírus.