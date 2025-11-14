Moradia sustentável: casa feita de papel é instalada em Belém durante a COP 30; veja como visitar

Durante a COP 30, Belém recebe uma instalação que une arte, arquitetura sustentável e propósito social: Paper Log House (Casa de toras de papel), criação do renomado arquiteto japonês Shigeru Ban, vencedor do Prêmio Pritzker 2014, o mais prestigiado da arquitetura mundial. Apresentada pela Japan House São Paulo (JHSP), a construção está aberta ao público até 21 de novembro de 2025, na área externa do Parque da Residência, no bairro de São Brás.

A Paper Log House integra o projeto global Disaster Relief, criado por Shigeru Ban após o Grande Sismo de Hanshin-Awaji, em 1995. O modelo foi projetado para ser rápido, econômico e simples de montar, utilizando principalmente tubos de papelão, madeira e materiais recicláveis. Sua leveza e praticidade permitem a construção em áreas devastadas por desastres naturais, como já ocorreu na Índia, Haiti, Turquia e Japão.

Em Belém, a presença da instalação durante a COP 30 amplia o debate sobre arquitetura humanitária, sustentabilidade e novas formas de habitar em um mundo em transformação climática. O projeto também dialoga com o contexto amazônico, ressaltando a possibilidade de adaptar o conceito à realidade local, rica em saberes tradicionais e materiais naturais, como fibras, madeiras, sementes e argila.

Um dos pilares do projeto é a participação comunitária. A estrutura é erguida com a ajuda de estudantes e voluntários, reforçando a importância do trabalho coletivo em processos de reconstrução e inovação social.

“A construção coletiva é uma aula de empatia, colaboração e sustentabilidade. Desde 2019 buscamos trabalhar com Shigeru Ban nessa área. É um modelo inspirador que pode servir de exemplo para brasileiros, paraenses e para comunidades de todo o mundo”, afirma Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da JHSP e curadora da exposição.

Para Carlos Roza, presidente da Japan House São Paulo, o projeto carrega um forte potencial transformador: “A arquitetura pode, e deve, ser parte das transformações sociais. Às vésperas da COP 30, o projeto nos inspira a refletir sobre as maneiras de habitar o planeta e como adaptar a construção civil para diferentes comunidades e condições climáticas.”

Legado para o Pará

Após o período de visitação, a Paper Log House será transferida para o campus do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), parceiro da iniciativa ao lado da SECULT/PA e do escritório Shigeru Ban Architects, com apoio da Embaixada do Japão no Brasil.

No novo local, a estrutura funcionará como espaço educativo e de pesquisa, estimulando o desenvolvimento de soluções arquitetônicas sustentáveis e acessíveis para o futuro da habitação na Amazônia.

Serviço

Exposição: Paper Log House

Período: até 21 de novembro de 2025

Local: Parque da Residência — Av. Magalhães Barata, 830, São Brás, Belém (PA)

Horário: 9h às 18h

Entrada gratuita