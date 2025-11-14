Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Moradia sustentável: casa feita de papel é instalada em Belém durante a COP 30; veja como visitar

Em Belém, sua presença durante a COP30 amplia o debate sobre arquitetura humanitária

O Liberal
fonte

Após o período de visitação, a Paper Log House será transferida para o campus do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) (Divulgação)

Durante a COP 30, Belém recebe uma instalação que une arte, arquitetura sustentável e propósito social: Paper Log House (Casa de toras de papel), criação do renomado arquiteto japonês Shigeru Ban, vencedor do Prêmio Pritzker 2014, o mais prestigiado da arquitetura mundial. Apresentada pela Japan House São Paulo (JHSP), a construção está aberta ao público até 21 de novembro de 2025, na área externa do Parque da Residência, no bairro de São Brás.

A Paper Log House integra o projeto global Disaster Relief, criado por Shigeru Ban após o Grande Sismo de Hanshin-Awaji, em 1995. O modelo foi projetado para ser rápido, econômico e simples de montar, utilizando principalmente tubos de papelão, madeira e materiais recicláveis. Sua leveza e praticidade permitem a construção em áreas devastadas por desastres naturais, como já ocorreu na Índia, Haiti, Turquia e Japão.

VEJA MAIS

image Novo modelo construtivo cria casas ribeirinhas sustentáveis e adaptadas às mudanças climáticas
Necessidades e tradições locais dos ribeirinhos de Belém foram o ponto de partida para o projeto

image Casas sustentáveis: projeto prevê habitações adaptadas à realidade amazônica
Os pesquisadores visitaram comunidades para criar casas que respeitem as diversidades e tradições locais

Em Belém, a presença da instalação durante a COP 30 amplia o debate sobre arquitetura humanitária, sustentabilidade e novas formas de habitar em um mundo em transformação climática. O projeto também dialoga com o contexto amazônico, ressaltando a possibilidade de adaptar o conceito à realidade local, rica em saberes tradicionais e materiais naturais, como fibras, madeiras, sementes e argila.

Um dos pilares do projeto é a participação comunitária. A estrutura é erguida com a ajuda de estudantes e voluntários, reforçando a importância do trabalho coletivo em processos de reconstrução e inovação social.

Paper Log House

“A construção coletiva é uma aula de empatia, colaboração e sustentabilidade. Desde 2019 buscamos trabalhar com Shigeru Ban nessa área. É um modelo inspirador que pode servir de exemplo para brasileiros, paraenses e para comunidades de todo o mundo”, afirma Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da JHSP e curadora da exposição.

Para Carlos Roza, presidente da Japan House São Paulo, o projeto carrega um forte potencial transformador“A arquitetura pode, e deve, ser parte das transformações sociais. Às vésperas da COP 30, o projeto nos inspira a refletir sobre as maneiras de habitar o planeta e como adaptar a construção civil para diferentes comunidades e condições climáticas.”

Legado para o Pará

Após o período de visitação, a Paper Log House será transferida para o campus do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), parceiro da iniciativa ao lado da SECULT/PA e do escritório Shigeru Ban Architects, com apoio da Embaixada do Japão no Brasil.

No novo local, a estrutura funcionará como espaço educativo e de pesquisa, estimulando o desenvolvimento de soluções arquitetônicas sustentáveis e acessíveis para o futuro da habitação na Amazônia.

Serviço

Exposição: Paper Log House
Período: até 21 de novembro de 2025
Local: Parque da Residência — Av. Magalhães Barata, 830, São Brás, Belém (PA)
Horário: 9h às 18h
Entrada gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

cultivo em casa

Horta em casa: saiba como cultivar hortaliças para uma alimentação saudável e bem-estar

O cultivo caseiro possibilita vantagens econômicas, sociais, ambientais e até mesmo psicológicas para quem cultiva

16.11.25 9h00

Religiosidade

Chora nos meus pés: conheça o banho que promete fazer o homem ou a mulher rastejar por você

Saiba para que ele serve, onde encontrar o perfume como usá-lo para atrair

06.07.23 13h56

TURISMO

Cruzeiro internacional aporta em Belém e passageiros visitam a Estação das Docas e outros espaços

São mais de 2 mil visitantes distribuídos em 45 ônibus para diferentes roteiros na capital do Pará

18.03.24 11h37

Especial

Oliberal.com completa 21 anos como pioneiro digital e reforça inovação

Primeiro portal de notícias de Belém, veículo marca 21 anos com nova identidade e foco em modernização digital

15.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda