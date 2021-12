Papai Noel leva alegria ao Parque do Utinga na véspera de Natal

Quem optou por visitar o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna (Peut) na manhã desta véspera de natal, 24, encontrou o espaço com pouco movimento e uma surpresa especial: o Papai Noel e sua turma estavam na entrada do complexo ecológico, acolhendo os visitantes em uma programação em parceria com o Ideflor-Bio, que também administra o Peut.

Segundo os trabalhadores do espaço, o número de visitantes estava bem abaixo para uma sexta-feira, o que é explicado pelo feriado, já que muitos belenenses deixam a cidade. Ainda assim, quem foi ao Parque ficou feliz de ser tão bem recebido, e o passeio teve um toque de magia natalina.

"A gente mora aqui perto, na avenida João Paulo, e como eu fiquei sabendo pelo Twitter que o Papai Noel estaria aqui hoje, trouxe ele", conta Lorena Ataíde, que estava com o filho César Fernando de sete anos. O menino estava encantado com a apresentação e aproveitou para tirar uma foto com o Bom Velhinho e sua turma. "Tá bem tranquilo aqui, tem pouca gente, sem aglomeração. É importante esse tipo de programação para enaltecer o espírito natalino. Hoje em dia, está tão difícil encontrar a harmonia e a solidariedade entre as pessoas, então, trazer as crianças para ver um pouco desse espírito de amizade, é muito importante, ainda mais nesse período difícil de pandemia", explicou Lorena.

Habituado ao clima frio do Polo Norte, o Papai Noel estava suando muito no calor paraense, mas não perdeu a alegria. "Está sendo com uma energia como esse sol: muito quente! Eu estou adornado Belém! Se eu soubesse, eu tinha vindo de sunga", brinca o ator, sem sair do personagem, e mandando uma mensagem aos leitores de O Liberal. "Estamos aqui sempre, todos anos, com aquilo que Jesus Cristo quer de todos nós: a pureza, a inocência e a simplicidade, como todas essas crianças. O amor, a saúde e a esperança são os verdadeiros presentes! Um feliz natal!", declarou o Papai Noel.