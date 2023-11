Papai Noel dos Correios: campanha inicia nesta sexta-feira no Pará; saiba como enviar uma cartinha

A campanha Papai Noel dos Correios 2023 será lançada nesta sexta-feira (17) no Pará, quando as pessoas poderão ler as cartinhas de crianças de todo o estado, escolher uma ou mais para adotar e comprar o presentinho solicitado. A ação foi lançada nacionalmente no último dia 7 de novembro. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, conduziu o evento, que contou com as presenças da secretária executiva do Ministério das Comunicações e presidente do Conselho de Administração da estatal, Sônia Faustino Mendes; da diretoria executiva dos Correios; de colaboradores da empresa, e de representantes da comunidade escolar.

O superintendente dos Correios no Pará, Marcelo Gomes Pinheiro, conduzirá o lançamento estadual da campanha, que será realizada na Central dos Correios, localizada na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. O Papai Noel estará no evento para entregar presentes a quinze alunos de uma escola pública de Belém, cujas cartinhas já foram adotadas por colaboradores dos Correios do edifício-sede no estado. Os alunos estarão representando as quase 4 mil crianças de instituições públicas de ensino que já enviaram cartinhas.

Como enviar as cartinhas?

Os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. O envio deve ser feito preferencialmente de maneira digital, por meio do Blog do Noel, no site dos Correios. Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Atendendo aos critérios de seleção de cartas da campanha, as cartinhas são disponibilizadas para adoção.

A empresa alerta, ainda, que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança Caso a família não consiga realizar a inscrição através do Blog, é possível entregar a cartinha, em papel, na Casa do Papai Noel na agência Central dos Correios em Belém, localizada na avenida Presidente Vargas.

Padrinhos e madrinhas

Para adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar em uma unidade participante da ação ou acessar o Blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade.

Aqueles que desejam tirar sonhos do papel têm até o dia 10 de dezembro para adotar uma cartinha. Cada pessoa escolhe a carta que vai adotar, de acordo com o presentinho solicitado. Sendo assim, há pedidos para todos os gostos e bolsos, pois há crianças que pedem brinquedos bem simples.

No caso de cartas físicas, a entrega de presentes deverá ser feita presencialmente na mesma unidade de adoção da carta. Já aquelas adotadas pelo Blog, a entrega dos presentes deve ser realizada no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog e conforme o cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Alerta

Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população nas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no Blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Sobre o Papai Noel dos Correios

Há 34 anos, a campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação para trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social.

Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. Em mais de três décadas de campanha, cerca de 6,3 milhões de cartinhas foram atendidas pelos padrinhos e madrinhas. Em 2022, aproximadamente 187 mil cartas foram adotadas.

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns colaboradores que, durante a rotina de trabalho, encontravam cartinhas escritas por crianças e destinadas ao Papai Noel. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo.

Serviço

Campanha Papai Noel dos Correios 2023 no Pará

Início da adoção de cartinhas: 17/11/2023

Envio de cartas pelas crianças: até 10/12/2023

Encerramento da campanha e data final para entrega dos presentes pelos padrinhos e madrinhas: 15/12/2023