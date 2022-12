Papai Noel dos Correios: campanha de Natal encerra nesta sexta (16)

Encerra nesta sexta-feira (16) a campanha de Natal “Papai Noel dos Correio 2022”, uma tradicional ação nacional do órgão que, durante o mês de dezembro, mobiliza padrinhos e madrinhas de todo o país para adotarem uma das cartas entregues pelas crianças participantes. No Pará, até o momento, foram mais de 3 mil cartas adotadas. Dentre os pedidos, brinquedos como bolas, bonecas, além carrinhos de controle remoto. E, ainda, calçados e material escolar também já começaram a ser entregues.

Em 33 anos, o Papai Noel dos Correios, com o apoio dos empregados, padrinhos e madrinhas de todo o país, já atendeu mais de 6 milhões de cartinhas. A iniciativa disponibiliza cartas de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, bem como as cartas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade.

Como doar?

Aos voluntários que desejarem participar e ajudar a tirar esses sonhos do papel, basta se dirigir à agência dos Correios em Belém, localizada na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina. As doações também podem ser feitas online, por meio do site dos Correios. No blog da campanha, é possível saber as datas, endereços e horários de funcionamento dos pontos de adoção e entrega de presentes, de acordo com cada Estado.

Os presentes devem ser acondicionados em embalagens reforçadas com o código da carta escrito de forma legível e visível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicados no blog.

Como enviar uma carta?

Para incentivar a criatividade e a redação, as cartinhas devem ser manuscritas. O envio destas cartas deverá ser feito pelo blog da campanha. É necessário fotografar ou digitalizar as cartas para envio ao blog. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção no site da campanha. Não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Todos os critérios podem ser consultados no Blog Noel.

Serviço

Campanha Papai Noel dos Correios no Pará

Onde doar: Agência dos Correios, na avenida Presidente Vargas, 498, bairro da Campina, em Belém

Doação online: no blog dos Correios

Até quando doar: 16 de dezembro

Como enviar uma carta: no blog dos Correios (blognoel.correios.com.br)

Requisitos para participação: fotografar ou digitalizar as cartas para envio ao blog (é importante enviar uma imagem nítida )

Até quando participar: 16 de dezembro

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)