Pane em sistema de pagamento automático causa confusão em shopping de Belém

Uma queda no sistema de pagamento automático do estacionamento de um shopping localizado no centro de Belém causou transtornos para os clientes na noite da última segunda-feira (12).

Segundo uma pessoa que estava no local, após o sistema ficar fora do ar, os clientes foram orientados a efetuar o pagamento em dinheiro em um único ponto de serviço no estabelecimento. Com isso, as imagens mostram aglomeração de adultos, crianças e idosos, com espera de mais de uma hora na fila.

De acordo com a denunciante, na hora de sair do estabelecimento, as pessoas imploravam para que as cancelas da área de estacionamento fossem levantadas, o que só foi resolvido com a chegada da polícia.

Em nota, o shopping confirmou o problema. E informou que o motivo foi o rompimento da fibra das operadoras de telefonia na área externa, que ocasionou "uma queda no sistema de internet e de estacionamento do empreendimento".

De acordo com a nota, após a identificação do acontecido, as cancelas foram todas liberadas.

As esperas demoravam cerca de uma hora, segundo algumas testemunhas (Divulgação)