Pandemia traz novos desafios aos trabalhadores do Samu

No decorrer da pandemia de covid-19, o serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) perdeu seis servidores, destes, quatro em 2020 e dois em 2021. As sequelas emocionais são as mais fortes entre os trabalhadores da saúde e esse foi um dos temas abordados na "1ª Semana de Enfermagem Samu 192",

que ocorreu de sexta-feira (18) a domingo (20), em Belém. O evento foi promovida pelo Samu, com apoio do Hospital Metropolitano e da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Elielma Amorim, coordenadora de enfermagem do Samu, destaca um dos principais desafios na atuação destes profissionais: "Foi manter o serviço em funcionamento a contento, contando com a equipe reduzida em função dos adoecimentos e consequentemente sobrecarga de trabalho. Levando em consideração também o alto volume de atendimento, tivemos uma batalha muito grande. E dar apoio emocional, além de suporte médico ocupacional", disse.

Apesar das dificuldades do começo da pandemia, que o Samu continua enfrentando, Elielma diz que a resposta de adesão da população na imunização também motiva o trabalho desses profissionais: "Tivemos uma excelente adesão da população na imunização. Isso certamente nos motivou no trabalho e melhorou a condição física, porque reduziu o número e a gravidade dos adoecimentos por covid", acrescentou.

Atuando no serviço de atendimento do Samu — incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem — somam-se 497 servidores. Muitos deles atuantes desde 1994, quando o serviço foi implantado em Belém. A pandemia de covid-19, há mais de um ano, traz desafios e complexidades na atuação destes profissionais. O evento apresentou os fluxos de atendimento, desde acesso ao link 192; mostrou os serviços ofertados à população e realizou uma simulação realística de atendimento móvel de urgência, utilizando: motos, ambulância e helicóptero.

Os profissionais da urgência e emergência receberam a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e também foram homenageados pela atuação no contexto da pandemia. Logo após, inauguraram o espaço "Aloha - A cura está em você", em homenagem aos trabalhadores que morreram ao longo da pandemia.

"O espaço deve memorizar nossos colegas que perdemos. Vamos passar a cuidar de quem tanto cuidou da vida das pessoas. Quem perdeu sua vida, no cuidado da vida do outro. Essa é a essência de cuidarmos das plantas. Nós pintamos os vasos e plantamos as plantas, como forma de terapia. Vamos construir uma agenda nesse espaço, para também cuidarmos do nosso emocional, um espaço de terapia", explicou a coordenadora de enfermagem do Samu em Belém.

A organização montou estandes, mostrando as várias frentes de trabalho, explicando a atuação de: ambulâncias, motolâncias, unidade de suporte avançado e unidade de suporte básico. E também serviços de saúde do trabalhador, regulação médica; residentes da Santa Casa como emergências obstétricas, residentes do Hospital metropolitano com porta de entrada das urgências, núcleo de educação permanente e os projetos Socorrista Jr. e Vovô Socorrista.