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Pancadas de chuva devem atingir várias regiões do Pará nesta terça-feira (12)

Semas prevê chuvas moderadas a intensas, acompanhadas de trovoadas, com acumulados acima de 50 milímetros em municípios do sudoeste, Baixo Amazonas e Calha Norte

O Liberal
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Pancadas de chuva devem atingir várias regiões do Pará nesta terça-feira (12). (Cristino Martins | O Liberal)

Chuvas intensas devem atingir diversas regiões do Estado nesta terça-feira (12), segundo previsão divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas). O boletim meteorológico aponta que áreas de instabilidade atmosférica e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) devem provocar pancadas de chuva com volumes acima de 50 milímetros em algumas localidades paraenses.

De acordo com a previsão, as mesorregiões do Marajó, Calha Norte e Região Metropolitana de Belém (RMB) devem registrar pancadas de chuva ao longo do dia, com acumulados superiores a 30 milímetros. Já no sudoeste paraense, a combinação entre fluxo de umidade e circulação atmosférica favorece a formação de aglomerados convectivos, aumentando o potencial para chuvas intensas em municípios como Jacareacanga, Belterra, Trairão e Itaituba, onde os volumes podem ultrapassar 45 milímetros.

No Baixo Amazonas e na Calha Norte, a Semas alerta para maiores acumulados de chuva em Santarém, Juruti, Terra Santa, Óbidos e Curuá, com previsão acima de 50 milímetros.

Na Região Metropolitana de Belém, a previsão indica céu parcialmente nublado com chuva moderada e pancadas durante a tarde. À noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca e isolada. Em Belém, a temperatura deve variar entre 24°C e 32°C, com umidade relativa do ar entre 65% e 100%. A estimativa é de acumulado diário de 30 milímetros de chuva.

No Marajó, as chuvas devem atingir principalmente municípios da região de Breves, como Portel, Melgaço, Bagre e São Sebastião da Boa Vista, com precipitação de até 15 milímetros.

Já no Nordeste paraense, as regiões de Capanema, Bragança e Castanhal podem registrar pancadas isoladas acompanhadas de trovoadas durante a tarde e o início da noite. Em Vigia, a previsão é de temperaturas entre 24°C e 29°C, com acumulado de até 20 milímetros.

No Sudeste do Estado, a previsão aponta chuvas nas regiões de Tucuruí, Paragominas e Parauapebas durante a tarde e noite, com acumulados de até 10 milímetros.

O sudoeste paraense deve concentrar os maiores volumes de chuva, especialmente em Itaituba, Jacareacanga, Aveiro, Trairão, Belterra e Mojuí dos Campos, com possibilidade de trovoadas e precipitações persistentes durante a madrugada. A estimativa é de até 50 milímetros de chuva na região.

No Baixo Amazonas e na Calha Norte, municípios como Santarém, Monte Alegre, Alenquer, Prainha e Óbidos devem ter pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a madrugada, também com previsão de acumulados de até 50 milímetros.

Marés

O boletim também traz a previsão de marés para Belém, Salinas e Vila do Conde/Barcarena. Na capital paraense, a maré mais alta está prevista para as 19h47, com 2,85 metros, enquanto a menor deve ocorrer às 14h29, com 0,88 metro.

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