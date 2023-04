​Palestra orienta estudantes sobre combate às fake news e desinformação

Representantes das turmas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Nível Médio das Escolas de Ensino Fundamental e Médio Marechal Cordeiro de Farias e Albanízia de Oliveira Lima, l​​ocalizadas ao lado da sede do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), assistiram nesta quarta-feira (12) a uma palestra informativa sobre Liderança e Combate à Desinformação.

A iniciativa de aproximação entre Poder Judiciário e as escolas foi do Departamento de Documentação e Informação do TJPA, por meio da biblioteca e do Serviço de Museu e Documentação Histórica do órgão.

Intitulada “Pega na Mentira”, a palestra ministrada pelo servidor Rodolfo Marques, analista judiciário do Serviço de Museu, enfatizou que a cidadania se constrói com informação. O palestrante contextualizou a realidade atual, de transição da sociedade da informação para sociedade do conhecimento, que se caracteriza pelo uso das tecnologias de informação e comunicação como mediadoras das relações sociais.

Marques citou e comparou diversas modalidades de informações falsas, como boatos e “barrigadas” (informação errada publicada sem checagem), que diferem das fake news por conta de, no caso das fake news, a informação falsa ser fabricada e publicada como se fosse real e ter o intuito de confundir e desinformar.

João Henrique, representante de turma do 2º ano da Escola Albanízia de Oliveira Lima, aprovou a programação. “Achei muito importante para nós, estudantes e para nossa sociedade, compartilharmos isso, esse conhecimento das fake news. É muito importante saber sobre os fatos, não os fakes. Isso leva a um conhecimento maior e a uma reflexão melhor”, disse.