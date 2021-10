Palestra em Belém aborda a pandemia do novo coronavírus e a gripe espanhola

O médico especialista em Patologia e mestre em Doenças Tropicais, José Maria de Abreu Junior, fala nesta quinta-feira (21), às 19h, no cineteatro do Sindmepa, sobre as correlações entre a Gripe Espanhola de 1918 e a pandemia do novo coronavírus. Ele aborda os tratamentos, recursos a curandeiros, as fake news e o segmento mais atingido pela peste.

José Maria de Abreu Junior fez o doutorado em História sobre a gripe espanhola e os seus impactos em Belém em 1918. A tese se transformou no livro O Vírus e a Cidade, lançado pelo autor em 2019.

Abreu Júnior compara os impactos da gripe Espanhola à Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, matou 8 milhões de pessoas. Já a Gripe Espanhola, em alguns meses, dizimou 50 milhões de pessoas em 1918. “Mesmo assim, tem continentes inteiros que a gente não tem estatísticas. Sabe-se que morreu muita gente, por exemplo, na África, na Ásia, mas não tem estatísticas”, afirma. Em Belém, as estatísticas oficiais apontam que, em três meses, 575 pessoas foram mortas pela gripe.

A programação faz parte da Semana do Médico e das comemorações pelos 40 anos do Sindmepa (rua Boaventura da Silva, 999). A Semana se encerra na sexta-feira com o I Simpósio Acadêmico Aspirante, que vai discutir temas importantes da área médica, como o mercado de trabalho e a saúde mental de estudantes e médicos. O Simpósio começa às 18h15, no cineteatro do Sindmepa.