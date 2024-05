Palestra celebra 30 anos de advocacia de Roberto Lauria; ministro do STJ esteve no evento

O advogado Roberto Lauria promoveu, nesta sexta-feira (24/50), debate de ciências criminais "Doutrina, Jurisprudência e Prática" como forma de celebrar os 30 anos de carreira. O evento foi gratuito e realizado no auditório David Mufarrej, na Unama.

A mesa de debate foi composta pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis, o advogado Mário Filho, o advogado Cezar Bitencourt e o advogado Alberto Toron.

Sobre um dos pontos da palestra, o ministro Sebastião Reis destaca que o direito penal durante muito tempo foi o "patinho feio", uma vez que fazia parte do direito que ninguém dava atenção, ninguém se preocupava. O ministro acrescenta que, ultimamente, saiu daquela fase e virou protagonista.

"Hoje todo mundo quer saber sobre o código penal. Encontros dessa natureza são muito interessantes, porque traz visões diferentes sobre o mesmo assunto, com a visão do advogado, a visão do professor, a visão do juiz e é isso que engrandece, ou seja, isso vai permitir o desenvolvimento do direito quando você debate, conversa sobre as teses, sobre um desentendimento", pontua o ministro Sebastião Reis.

O advogado Roberto Lauria explica que para comemorar os 30 anos de trajetória na advocacia optou por promover esse momento de debate junto a profissionais de renome como forma de promover conhecimento e de proporcionar conhecimento para estudantes e profissionais.

Ele destaca também que durante esse tempo a geração de profissionais a qual ele faz parte e pertencente a um grupo que migrou do analógico para o digital. " Eu sempre falo isso. Quem viveu os últimos trinta anos, praticamente, mudou a forma de viver. E estar na advocacia de forma tão longeva e se renovando, é algo que a gente sempre tem que comemorar. Eu poderia fazer uma festa, mas optei por dar um presente aos jovens advogados, aos estudantes de Direito, esse debate", acrescenta Lauria.

Roberto Lauria possui graduação em Direito pela Universidade da Amazônia (1994) e mestrado em Direito pela Universidade da Amazônia (2007). Atualmente é professor da Universidade da Amazônia na disciplina Processo Penal, bem como, advogado - Roberto Lauria Advocacia Criminal.